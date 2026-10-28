Экс-кандидата в Госдуму от «Яблока» из Краснодара приговорили к четырем годам колонии
Краснодарский краевой суд заменил политику Ахмеду Бесленею условный срок на реальный по делу о хищениях при реконструкции тренировочных площадок к ЧМ-2018
23 октября журналист Андрей Кошик сообщил, что краснодарский политик Ахмед Бесленей отправится в колонию. По его данным, Краснодарский краевой суд изменил приговор предпринимателю и правозащитнику, который в сентябре баллотировался в Госдуму от «Яблока»: условный срок заменили реальным — четыре года колонии общего режима. Вместе с отцом Шамилем Бесленеем, возглавлявшим строительную компанию «Краснодарводстрой», политик признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Дело связано с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года. В 2017 году «Краснодарводстрой» заключил с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» контракты на реконструкцию тренировочных площадок в Геленджике и Кабардинке. По версии следствия, отец и сын похитили около 30 млн рублей: полученный аванс они без уведомления заказчика перевели на счета сторонних организаций.
В 2020 году Первомайский районный суд Краснодара оправдал обвиняемых, однако прокуратура оспорила решение в кассации, и дело вернули на новое рассмотрение. В декабре 2025 года, после нескольких судебных инстанций, Ахмеда и Шамиля Бесленеев признали виновными и назначили им условные сроки. Осужденные настаивали на невиновности и обжаловали приговор, но краевой суд заменил условное наказание реальным.
Ахмед Бесленей в 2017-2020 годах возглавлял краснодарское отделение «Справедливой России» и неоднократно выдвигался на выборы разного уровня, но ни разу не побеждал. С 2021 года он руководит межрегиональной общественной организацией «Правовое государство» и правозащитным медиа «Правовая Россия». На сентябрьских выборах в Госдуму Бесленей шел от «Яблока» по Центральному одномандатному округу № 49 и набрал 2% голосов.
В «Правовой России» приговор считают несправедливым.
«Ахмед Бесленей был осужден и направлен в колонию общего режима на срок четыре года по делу, которое его сторонники считают надуманным и сфабрикованным, — исключительно за его стремление достойно жить и помогать в этом гражданам Российской Федерации», — заявили в организации.
«Рисуют победу»:
По словам представителей «Правовой России», девять лет суд не мог определить основания для заключения Бесленея под стражу. Все это время имущество политика и его родственников находилось под арестом, а неоднократные оправдательные приговоры так и не положили конец преследованию. В организации также обратили внимание, что после отстранения компании Бесленея контракт на достройку стадионов передали другой строительной фирме — позднее ее тоже сняли с объекта с многомиллионными штрафами и обвинениями в мошенничестве.
«Прослеживается явная недобросовестная конкуренция и сторонняя заинтересованность третьих лиц», — считают соратники политика.
Команда «Правового государства», по словам ее представителей, продолжает работать в штатном режиме, а юристы готовят документы для обращения в кассационный суд, чтобы добиться оправдания Бесленея.
Напомним, что совсем недавно, 14 сентября, Ахмед Бесленей дал интервью Юга.ру. Он называл себя беспартийным кандидатом, которого выдвинуло «Яблоко», а свою программу свел к одному пункту — защите конституционных прав граждан. Главной проблемой Краснодарского края политик назвал коррупцию: он отметил, что по ее масштабам регион занимает первое место в России. Бесленей говорил, что выступает за мир, но не «любой ценой» и не в ущерб национальным интересам страны. Трехдневное голосование и выездные урны он называл шулерством и призывал избирателей прийти на участки.
Возглавляемая Бесленеем «Правовая Россия» занималась и просветительскими проектами — в частности, организовывала в Краснодаре бесплатные лекции. Бесленей рассказывал Юга.ру, что такие лекции должны помочь людям разобраться в основах политики и в том, как принимаются решения во власти.
Как писали Юга.ру, УИК № 2059 в Юбилейном микрорайоне оказалась в центре скандала на выборах в Госдуму. 20 сентября на участке обнаружили признаки вскрытия сейфа с бюллетенями, а позже появилась видеозапись, на которой два человека в присутствии полицейского подменяют бюллетени.