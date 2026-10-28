Экс-кандидата в Госдуму от «Яблока» из Краснодара приговорили к четырем годам колонии

Краснодарский краевой суд заменил политику Ахмеду Бесленею условный срок на реальный по делу о хищениях при реконструкции тренировочных площадок к ЧМ-2018

23 октября журналист Андрей Кошик сообщил, что краснодарский политик Ахмед Бесленей отправится в колонию. По его данным, Краснодарский краевой суд изменил приговор предпринимателю и правозащитнику, который в сентябре баллотировался в Госдуму от «Яблока»: условный срок заменили реальным — четыре года колонии общего режима. Вместе с отцом Шамилем Бесленеем, возглавлявшим строительную компанию «Краснодарводстрой», политик признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Дело связано с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года. В 2017 году «Краснодарводстрой» заключил с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» контракты на реконструкцию тренировочных площадок в Геленджике и Кабардинке. По версии следствия, отец и сын похитили около 30 млн рублей: полученный аванс они без уведомления заказчика перевели на счета сторонних организаций.

В 2020 году Первомайский районный суд Краснодара оправдал обвиняемых, однако прокуратура оспорила решение в кассации, и дело вернули на новое рассмотрение. В декабре 2025 года, после нескольких судебных инстанций, Ахмеда и Шамиля Бесленеев признали виновными и назначили им условные сроки. Осужденные настаивали на невиновности и обжаловали приговор, но краевой суд заменил условное наказание реальным.

Ахмед Бесленей в 2017-2020 годах возглавлял краснодарское отделение «Справедливой России» и неоднократно выдвигался на выборы разного уровня, но ни разу не побеждал. С 2021 года он руководит межрегиональной общественной организацией «Правовое государство» и правозащитным медиа «Правовая Россия». На сентябрьских выборах в Госдуму Бесленей шел от «Яблока» по Центральному одномандатному округу № 49 и набрал 2% голосов.

В «Правовой России» приговор считают несправедливым.

«Ахмед Бесленей был осужден и направлен в колонию общего режима на срок четыре года по делу, которое его сторонники считают надуманным и сфабрикованным, — исключительно за его стремление достойно жить и помогать в этом гражданам Российской Федерации», — заявили в организации.