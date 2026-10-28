«Это токсичные отходы». Глава «Читай-города» рассказал об изъятии и уничтожении книг на 100 млн рублей

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  • © Кадр из фильма «451° по Фаренгейту» (реж. Франсуа Трюффо, 1966)
    © Кадр из фильма «451° по Фаренгейту» (реж. Франсуа Трюффо, 1966)

Крупнейшей книжной сети приходится уничтожать издания через шредер и снимать процесс на камеру. Убытки уже составляют около 100 млн рублей

28 октября глава книжной сети «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин рассказал РБК, что расходы на снятие книг с продажи из-за новых законов составили около 100 млн рублей. 

Основная часть убытков связана с тем, что товар невозможно вернуть поставщику — его приходится списывать и утилизировать за свой счет. Книги уничтожают в промышленном шредере, а процесс записывают на камеру.

«Мы не можем выкинуть эти книги на помойку. Это токсичные отходы. Соответственно, их надо утилизировать, и это тоже за наш счет. Кроме того, нам никто не компенсирует затраты на то, что мы это снимаем с полки, что отправляем обратно на склад, что все это едет каким-то транспортом, а потом на складе обрабатывается. Из всего этого складывается огромный объем работы и достаточно большие затраты», — объяснил Брычкин. 

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Главной проблемой он назвал неожиданность. Например, книга может годами легально продаваться, а потом в ней находят, например, признаки ЛГБТ*-пропаганды. 

Экспертизу проводят без предупреждения, и у сети нет времени выполнить требования закона. Глава «Читай-города» считает, что процедура нуждается в доработке: необходима верификация результатов экспертиз и система уведомлений о проверках.

«У нас в стране не то чтобы много специалистов по этой теме. Нет процедуры сертификации, проверки мнения этих экспертов. У эксперта действительно есть квалификация определять, в каком контенте присутствует ЛГБТ*, а в каком — нет? Нет ли других экспертов, которые не найдут эту пропаганду? Или, наоборот, если одни эксперты не нашли, где гарантии, что и другие эксперты не найдут? Нет прозрачности во всей этой истории», — отметил Брычкин. 

Отдельная статья расходов — исполнение закона о запрете пропаганды наркотиков: книги с их упоминанием можно продавать только в пленке и с маркировкой «18+». Реестр таких изданий ведет Российский книжный союз и обновляет его еженедельно. Сеть уже промаркировала за свой счет 2 млн книг — это обошлось в «десятки миллионов рублей».

Как писали Юга.ру, в апреле стало известно, что для защиты молодежи от западного влияния краевая Общественная палата рекомендует читать западные антиутопии.

* — международное общественное движение ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистской организацией.

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«Это токсичные отходы». Глава «Читай-города» рассказал об изъятии и уничтожении книг на 100 млн рублей
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