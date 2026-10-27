«Увлекательный аттракцион». У самолета при посадке в Краснодаре загорелось колесо

Пассажиры рассказали о ЧП при приземлении в аэропорту Краснодара

Прибывший рейс завершился для пассажиров происшествием: при касании взлетно-посадочной полосы у воздушного судна вспыхнуло колесо. Как рассказал один из путешественников, перед этим раздался хлопок.

27 октября паблик «Краснодар и край» поделился видео, снятым в городском аэропорту.

Службы аэропорта, отвечающие за безопасность, сработали без промедления — расчет прибыл к месту ЧП практически сразу. Сам пассажир описал приземление как «увлекательный аттракцион» и признался, что такой посадки точно не ожидал.

Официальных комментариев от пресс-службы аэропорта пока не было.