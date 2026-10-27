«Увлекательный аттракцион». У самолета при посадке в Краснодаре загорелось колесо

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Пассажиры рассказали о ЧП при приземлении в аэропорту Краснодара

27 октября паблик «Краснодар и край» поделился видео, снятым в городском аэропорту.

Прибывший рейс завершился для пассажиров происшествием: при касании взлетно-посадочной полосы у воздушного судна вспыхнуло колесо. Как рассказал один из путешественников, перед этим раздался хлопок.

Пропавший в аэропорту Краснодара кот Василий нашелся:

Службы аэропорта, отвечающие за безопасность, сработали без промедления — расчет прибыл к месту ЧП практически сразу. Сам пассажир описал приземление как «увлекательный аттракцион» и признался, что такой посадки точно не ожидал.

Официальных комментариев от пресс-службы аэропорта пока не было. 

Как писали Юга.ру, краснодарский аэропорт 25 октября перешел на зимнее расписание.

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