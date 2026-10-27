В Краснодаре не нашли подрядчика для поликлиники за 1,5 млрд рублей с первого раза

Краснодарский край

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  • Городская поликлиника №4 Краснодара © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    Городская поликлиника №4 Краснодара © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В Краснодарском крае повторно объявили конкурс на проектирование и строительство поликлиники в хуторе Ленина

26 октября администрация Краснодара разместила на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика для строительства поликлиники стоимостью 1,5 млрд рублей. Конкурс на проектирование и возведение медучреждения в хуторе Ленина проводят повторно.

Предыдущие торги с такой же стартовой стоимостью проводили в августе, однако определить исполнителя тогда не удалось. На конкурс поступила лишь одна заявка, но ее отклонили из-за несоответствия установленным требованиям. Торги в итоге признали несостоявшимися.

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По условиям нового конкурса подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать цифровую модель здания и построить его.

Поликлиника разместится на улице Сторожевой. Она будет рассчитана на 300 посещений за смену. По техзаданию в учреждении предусмотрены дневной стационар, кабинеты рентгенодиагностики и компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, а также лабораторные помещения.

Открыть медицинский объект планируют осенью 2030 года. Строительство будут финансировать за счет федерального и краевого бюджетов.

Как писали Юга.ру, новую поликлинику в Краснодаре могут открыть без детского отделения. Жители добивались его почти год.

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