В Краснодаре не нашли подрядчика для поликлиники за 1,5 млрд рублей с первого раза

В Краснодарском крае повторно объявили конкурс на проектирование и строительство поликлиники в хуторе Ленина

26 октября администрация Краснодара разместила на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика для строительства поликлиники стоимостью 1,5 млрд рублей. Конкурс на проектирование и возведение медучреждения в хуторе Ленина проводят повторно.

Предыдущие торги с такой же стартовой стоимостью проводили в августе, однако определить исполнителя тогда не удалось. На конкурс поступила лишь одна заявка, но ее отклонили из-за несоответствия установленным требованиям. Торги в итоге признали несостоявшимися.