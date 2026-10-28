Житель Краснодара получил всего 6 лет тюрьмы за убийство 17-летнего сына

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Суд вынес приговор жителю Краснодара за гибель подростка

28 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Прикубанский районный суд Краснодара признал Романа Кизинка виновным в убийстве 17-летнего сына (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчину приговорили к 6 годам колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года между подсудимым и его сыном, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул конфликт. Ссора переросла в драку, во время потасовки отец попытался удержать подростка. В процессе борьбы он прижал шею сына деревянной палкой. В результате молодой человек скончался от удушения.

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Мужчина признал вину частично. Он настаивал на том, что не хотел смерти сына и лишь пытался удержать его во время борьбы. По словам подсудимого, в последнее время сын сильно изменился и часто проявлял агрессию — отец связывал это с возможным употреблением тяжелых наркотиков.

Как писали Юга.ру, жительницу Горячего Ключа осудили за смерть дочери от удара погремушкой.

Дети Краснодар Преступления смерть Тюрьма Убийство

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