«Роза Хутор» примет этап международной серии соревнований по фрирайду Freeride World Tour

Фрирайд представляет собой спуск по естественному, неподготовленному склону вне размеченных горнолыжных трасс. Спортсмены самостоятельно выбирают маршрут, учитывая рельеф горы: перепады высот, скальные участки, узкие кулуары и снежные поля. В отличие от скоростных дисциплин горнолыжного спорта, во фрирайде результат определяется не только временем прохождения дистанции, но прежде всего качеством спуска — сложностью и продуманностью выбранного маршрута, техникой, контролем и плавностью движений, а также исполнением прыжков.

В феврале 2027 года горный курорт «Роза Хутор» примет этап Qualifier 3* в рамках международной серии соревнований по фрирайду Freeride World Tour. Партнером выступает Т-Банк.

В 2026 году фрирайд признали олимпийским видом спорта, он будет представлен на Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах. В этом же году он получил официальный статус вида спорта в России. В 2027-м фрирайд войдет в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда РФ.

Российский этап соревнований Freeride World Tour Qualifier (FWQ) входит в многоуровневую систему международных стартов. По результатам выступлений в квалификационной серии спортсмены могут получить возможность перейти в Challenger — следующую ступень перед основным профессиональным туром Freeride World Tour Pro, где выступают сильнейшие райдеры мира.

Соревнования по фрирайду на горных лыжах и сноубордах в рамках международной серии FWQ пройдут на «Роза Хутор» с 11 по 14 февраля в категории 3. Звездность в серии FWQ обозначает уровень соревнований. Категория 3 — наивысшая из представленных в России на сегодняшний день.

В перспективе российские организаторы рассматривают возможность проведения этапов категории 4*. Для соревнований такого уровня необходимы международный состав судей, участие зарубежных спортсменов и сложный горный рельеф. «Роза Хутор» располагает склонами, подходящими для проведения соревнований этой сложнейшей категории.

Этапы международной серии Freeride World Tour Qualifier проходят в России с 2011 года. Предполагается, что российские этапы FWQ получат официальный статус отборочных соревнований и станут частью системы подготовки спортсменов к Олимпийским играм.