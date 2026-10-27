«Роза Хутор» примет этап международной серии соревнований по фрирайду Freeride World Tour

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено МОО «Горный Клуб АльпИндустрия»
    © Фото предоставлено МОО «Горный Клуб АльпИндустрия»

Курорт «Роза Хутор» готовится к международному этапу по фрирайду

В феврале 2027 года горный курорт «Роза Хутор» примет этап Qualifier 3* в рамках международной серии соревнований по фрирайду Freeride World Tour. Партнером выступает Т-Банк.

Фрирайд представляет собой спуск по естественному, неподготовленному склону вне размеченных горнолыжных трасс. Спортсмены самостоятельно выбирают маршрут, учитывая рельеф горы: перепады высот, скальные участки, узкие кулуары и снежные поля. В отличие от скоростных дисциплин горнолыжного спорта, во фрирайде результат определяется не только временем прохождения дистанции, но прежде всего качеством спуска — сложностью и продуманностью выбранного маршрута, техникой, контролем и плавностью движений, а также исполнением прыжков.

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В 2026 году фрирайд признали олимпийским видом спорта, он будет представлен на Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах. В этом же году он получил официальный статус вида спорта в России. В 2027-м фрирайд войдет в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда РФ.

Российский этап соревнований Freeride World Tour Qualifier (FWQ) входит в многоуровневую систему международных стартов. По результатам выступлений в квалификационной серии спортсмены могут получить возможность перейти в Challenger — следующую ступень перед основным профессиональным туром Freeride World Tour Pro, где выступают сильнейшие райдеры мира.

Соревнования по фрирайду на горных лыжах и сноубордах в рамках международной серии FWQ пройдут на «Роза Хутор» с 11 по 14 февраля в категории 3. Звездность в серии FWQ обозначает уровень соревнований. Категория 3 — наивысшая из представленных в России на сегодняшний день.

В перспективе российские организаторы рассматривают возможность проведения этапов категории 4*. Для соревнований такого уровня необходимы международный состав судей, участие зарубежных спортсменов и сложный горный рельеф. «Роза Хутор» располагает склонами, подходящими для проведения соревнований этой сложнейшей категории.

Этапы международной серии Freeride World Tour Qualifier проходят в России с 2011 года. Предполагается, что российские этапы FWQ получат официальный статус отборочных соревнований и станут частью системы подготовки спортсменов к Олимпийским играм.

Как писали Юга.ру, туристский поезд «Лыжная стрела» повезет туристов на «Роза Хутор» в новогодние каникулы.

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