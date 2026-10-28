До 100 тыс. рублей: в Краснодарском крае введут штрафы за брошенные электросамокаты

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В Краснодарском крае с 1 марта 2027 года будут штрафовать за оставление СИМ в неположенных местах

28 октября Законодательное собрание Краснодарского края приняло поправки в закон «Об административных правонарушениях». Теперь за оставление средств индивидуальной мобильности (СИМ) в неположенных местах будут назначать штрафы.

Под действие закона подпадают электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие устройства.

В ЗСК уже установили размеры штрафов: для граждан — 1 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — 10 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 тыс. рублей. Кроме того, компании, предоставляющие СИМ в аренду, будут наказывать за несвоевременную эвакуацию устройств, оставленных на улицах.

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Контролировать исполнение закона будут органы местного самоуправления. Поправки вступят в силу с 1 марта 2027 года.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, изменения необходимы, чтобы «навести порядок, дисциплинировать самокатчиков и избавить города края от хаотично разбросанного «железа».

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в Ростове-на-Дону хотят обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на «Госуслугах».

Город Закон Законодательство ЗСК Краснодар общество Самокаты Транспорт

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