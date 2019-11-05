Кто такой Николай Долуда? Жизнь и мнения атамана Всероссийского казачьего войска

В понедельник, 4 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего войска. Портал Юга.ру рассказывает, чем известен новый (первый!) главный российский казак.

Образование и служба Николай Долуда родился в 1952 году на Украине, в Харьковской области. С 1967 по 1971 год учился в машиностроительном техникуме города Сумы. В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище. С 1983 по 1986 год он был слушателем Военной академии войск ПВО по специальности «офицер по управлению боевыми действиями». Долуда 28 лет отдал Вооруженным силам, службу проходил в Казахстане и Чехословакии. В 1994 году получил звание полковника. В 2012 году награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2004 году окончил ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» по специальности «экономист-менеджер».

Административная деятельность С 1998 по 2001 год Долуда занимает должность вице-мэра Ейска. С начала 2001 года работает в аппарате администрации Краснодарского края: заместитель руководителя аппарата, начальник социально-производственного управления, управляющий делами, руководитель социально-производственного департамента. С 2006 года — вице-губернатор Кубани. В 2015 году Долуда был переназначен в этой должности новым губернатором края Вениамином Кондратьевым. Долуда оказался единственным оставшимся в новой команде из «ткачевских» вице-губернаторов. Он считался одним из самых влиятельных заместителей Александра Ткачева и близким ему человеком. В администрации Долуда курировал вопросы казачества, спорта и допризывной подготовки молодежи, а после переназначения — еще и загсы.

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Атаман Кубанского казачьего войска В ноябре 2007 года Долуда избран атаманом Кубанского казачьего войска. Он был единственным кандидатом, выдвинутым на пост атамана. Перед выборами Долуду казакам представлял губернатор Александр Ткачев. Он не скрывал, что Долуда — его ставленник, и попросил участников сбора поддержать этот выбор. Примечательно, что к реестровому войску до этого Долуда отношения не имел, в офицерскую казачью сотню Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского казачьего войска он вступил за месяц с небольшим до избрания его атаманом. Ранее главой Кубанского казачьего войска на протяжении 17 лет был Владимир Громов. В 2009 году Долуде был присвоен высший чин казачьего генерала.

Кущевка и казачьи дружины В 2010 году после убийства 12 человек в станице Кущевской Долуда раскритиковал местных казаков, признав, что косвенная вина лежит и на казачестве. «Но это не дает повода некоторым представителям средств массовой информации ехидничать и обвинять нас в никчемности, настраивать против нас население Кубани», — заявлял он тогда. В 2012 году на заседании ЗСК Долуда выступил с инициативой создания «казачьей милиции». Инициативу поддержал губернатор Ткачев. Одной из ее целей, по мнению Ткачева, должно было стать недопущение массового переселения на Кубань представителей республик Северного Кавказа. С 1 сентября на Кубани в каждом муниципальном образовании созданы казачьи дружины. Вместе с сотрудниками полиции они охраняют общественный порядок в местах массового пребывания людей, на праздничных гуляниях, а также на улицах, площадях и иных подобных объектах. Подчиняются они атаману войска, а в порядке несения службы — начальнику УВД района или города.

Казаки в Крыму В конце февраля 2014 года Долуда лично курировал переброску подразделений Кубанского казачьего войска в Крым накануне референдума о присоединении к России (по неофициальным данным — и отправку казаков для участия в боевых действиях на территории т.н. ДНР и ЛНР). По данным общественной организации «КрымSOS», Долуда несет личную ответственность за похищения крымских татар, выступавших в поддержку новой украинской власти.

Миллион казаков В начале 2016 года Долуда произнес знаменитую речь о миллионах казаков на Кубани. По мнению атамана, в пятимиллионном Краснодарском крае должен быть миллион или даже два с половиной миллиона казаков. «Казаков жители края должны видеть везде: в школе, больнице, в автобусе, на маршруте по охране общественного порядка», — заявлял тогда Долуда. Летом 2016 года губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 сентября во всех школах Кубани будут открыты казачьи классы. 1 сентября в крае открыли 2 тыс. 576 казачьих классов для 43 тыс. детей. В начале 2018 года Долуда рассказывал, что на Кубани уже свыше 3,5 тыс. казачьих классов, в которых учатся больше 85 тыс. детей. Также он подчеркивал, что в этих классах учатся не только русские дети, и Долуда не видит в этом проблемы. Кроме того, Долуда выразил желание, чтобы на Кубани было 550 тыс. школьников-казачат. Это 87% от всех учащихся в школах края. В 2017 году на Кубани был создан Союз казачьей молодежи. В него вошли учащиеся казачьих классов и семи казачьих кадетских корпусов. «Все учащиеся кадетских корпусов и казачьих школ ходят на занятия только в казачьей форме. Все — и мальчики, и девочки, с 1 по 11 класс. И они уже не стесняются этой одежды. Раньше было неловко некоторым, да. Сейчас — нет», — рассказывал Долуда. В октябре 2018 года Долуда выступил с инициативой создания казачьих детских садов.

Куратор спорта В качестве вице-губернатора Кубани Николай Долуда курировал в том числе и спорт. За время его деятельности в регионе прошло два крупных мировых спортивных события — Олимпиада 2014 года и матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в Сочи. Организацию соревнований высоко оценил Путин. Олимпиаду он назвал «масштабным, качественным и красивым праздником». Что касается кубанского спорта, то последние годы были омрачены банкротством хоккейного и футбольного клубов «Кубань», которые курировал Долуда. На данный момент в крае существуют гандбольные клубы «Кубань» и «СКИФ», баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань», регби-клуб «Кубань», футбольные клубы «Кубаночка», «Краснодар» и «Урожай», который был создан после банкротства ФК «Кубань». Также существует и женская волейбольная команда «Динамо». Некоторые СМИ указывали, что Долуда входит в состав руководства команды. Однако, по информации портала Юга.ру, ни в 2017, ни в 2018 году Долуда не был одним из руководителей клуба.

Всероссийское казачье войско В октябре 2017 года в Краснодаре прошел первый Всероссийский форум казачьих реестровых войск. На нем Долуда предложил создать Всероссийское казачье войско. Присутствовавшие на форуме казаки из разных городов отреагировали на слова Долуды дружным «Любо!». Также на этом форуме выступал губернатор Кондратьев, рассказавший о победе над валентинками и хэллоуинками. Началось мероприятие с обсуждения планов по борьбе с митингами Алексея Навального. В начале 2018 года в Москве прошел Всероссийский казачий круг, в котором принимали участие делегации всех 11 реестровых казачьих войск. На нем обсуждалось создание Всероссийского казачьего войска. Все подготовительные мероприятия планировали завершить к ноябрю 2018 года. Только спустя год у структуры появился руководитель.

Семья и финансовое положение Долуда женат, его супругу зовут Любовь. Имеет двоих детей. Его сын Андрей является владельцем и генеральным директором ООО «Мирогрупп ресурсы», которое занимается оптовой торговлей зерном. Также Андрей Долуда был генеральным директором и совладельцем ООО «Агропромышленная компания "Основа"», свою долю в котором он затем передал основному владельцу — Роману Баталову, зятю бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева. Ему же Долуда-младший продал и свои 12,5% в ООО «Торговый дом "Основа"». Кроме того, в разные годы ему принадлежали 100% ООО «Новороспромэкспорт» (оптовая торговля топливом) и 49% ООО «Малая авиация Кубани», а также доли в ООО «Ейск-Аква» (деятельность по организации отдыха и развлечений) и ООО «Зерноиндустрия-Кубань». Дочь вице-губернатора Анна, получившая образование в Лондоне, является единоличным владельцем и руководителем ООО «Мира-Юг» (деятельность в области искусства) и ООО «Продюсерский центр Мира».

Продюсерский центр Анны Долуды занимается организацией выступлений в Краснодаре российских и зарубежных звезд. Примечательно, что ее компания участвовала и в подготовке несостоявшегося концерта сэра Элтона Джона, который кубанские «патриоты» требовали отменить из-за «пропаганды гомосексуализма».

— По характеру я свободолюбивый и независимый человек, и мне очень хотелось вырваться из тени своего отца. Особенно в момент, когда у меня пошел свой бизнес и я, как это часто бывает, стала объектом нелепых разговоров, — отмечала Анна в интервью журналу Krasnodar Magazine. — Первоначально я это очень болезненно воспринимала, даже порывалась оставить все, но характер взял верх, и я выработала иммунитет к подобным вещам. Поверьте, «спина» может только подтолкнуть, но не делать за тебя работу. Я считаю, что на данный момент уже успела себя зарекомендовать, и безмерно горжусь этим.

В 2014 году компания сына Долуды выиграла четыре тендера на поставку ячменя и пшеницы для ОАО «Объединенная зерновая компания» на общую сумму около 189 млн рублей. В 2015 году был заключен контракт с ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» на поставку пшеницы на сумму около 167 млн рублей. В 2012 году продюсерский центр дочери Долуды получил из бюджета Краснодарского края 6,65 млн рублей на организацию «Губернаторской елки» для учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений. Согласно сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в 2017 году Долуда был самым богатым вице-губернатором Кубани. В 2017 году он заработал 2,9 млн рублей. Долуда владеет половиной доли в квартире площадью 110,3 кв. метра. В пользовании у чиновника квартира площадью 146,3 кв. метра и гараж площадью 12,6 кв. метра. Также у Долуды в собственности автомобиль Lexus RX-350. Супруга кубанского атамана заработала в том же году 472,3 тыс. рублей. В 2018 году его опередили по доходам сразу два заместителя Кондратьева — Анна Минькова и Анатолий Вороновский.

Цитаты

О внесении казачьей идеологии в умы детей «Организовывая молодежное казачье движение, мы надеялись оттянуть детей от этой гадости [интернета — Юга.ру] и направить их на общественно полезный труд. Нас могут критиковать, но были же пионерские, комсомольские организации, и ничего плохого в этом нет. Там была идеология, и мы хотим казачью идеологию внести в умы и разумы детей, которые обучаются в системе казачьего образования». О слухах по поводу его назначения на пост атамана Всероссийского казачьего войска «Я официально заявляю, что мне никакого предложения возглавить Всероссийское реестровое казачье войско не поступало. Если поступит, то все будут знать об этом. Я не буду прятаться за дверью и сам принимать решение. Мне доверили управлять 50-тысячным войском. Доверили казаки, атаманы. И я не могу самовольно принять решение, бросить их и уйти. Я никогда так не поступлю, потому что считаю себя человеком порядочным и честным. Я соберу атаманов, казаков и буду советоваться с ними и, естественно, с губернатором Кубани. Но повторюсь, что никакого официального предложения мне не поступало. Эти слухи — вранье и обман».

О том, кто такой казак «Меня часто критиковали, когда я начал проводить для казаков военно-полевые сборы. Многие были уверены, что казачеству надо идти другим путем — больше петь, танцевать, развивать фольклорную составляющую. Но я считаю иначе. Потому что казак — это прежде всего воин. И я хочу, чтобы он таковым оставался. Песнями и танцами народ не защитишь». О пенсионной реформе «Как государственный человек, я понимаю, что когда у нас в стране один работающий человек и четыре пенсионера, то возникают проблемы с экономикой. В принципе, я согласен с тем, что пенсионный возраст надо поднимать. Но на сколько лет поднимать — здесь у меня уже свое мнение».

О Pussy Riot «На Западе говорят, что это — проявление демократии. Какая же это демократия? Какая свобода? В чем она проявляется? Свобода, что на гей-парады приглашают или в фонтане голыми купаются? Свобода в том, чтобы в таком виде плясать в храме Христа Спасителя и осквернять Матерь Божью и господа Иисуса Христа? Посылать матом на три буквы — это свобода? Это не демократия, а настоящая анархия».

Еще о Pussy Riot «Понятно абсолютно, что они не сами по себе пошли в этот храм. Это проплаченная акция. Это брошенный вызов всему православному населению нашей страны. Это все из той оперы, когда хотят раскачать нашу страну. Со времен белых ленточек, которым не нужна стабильная Россия, сильная Россия, мощная Россия. И задачу, которую они ставят перед собой, — прежде всего уничтожить духовность, начать глумиться над православной верой, уничтожить нравственность, уважение людей друг к другу. Тогда это уже становится не народ — это роботы, которых можно направить туда, куда захотят эти прозападные авантюристы».

О казачьих дружинах на Кубани «Вообще, кубанский народ очень гостеприимный. Но тут бродят, ходят непонятно кто и откуда! Почему наряд не может остановить их и спросить документы? Кто приезжает к нам — должен уважительно относиться к обычаям и культуре тех, кто исторически проживает на этой территории. Мы же в Европе и гопака или барыню не танцуем на центральных площадях, так уважайте наши обычаи». О казаках, избивших в аэропорту Анапы участников группы Bloodhound Gang «Казаки города Анапы проявили свою гражданскую позицию. Это настоящий казачий поступок. Пусть весь мир знает, как на Кубани поступают с теми, кто задевает честь государства и честь народа. Мне непонятна позиция СМИ, критикующих действия казаков, растоптавших государственный символ Америки, мол, не стоит уподобляться янки, надо быть выше. А что надо было делать? Проглотить? Стерпеть?»

О миллионе казаков на Кубани «Сегодня у нас 45 тыс. реестровых казаков, это очень мало для пятимиллионной Кубани. Нужно, чтобы у нас был миллион казаков или два с половиной миллиона, как это было на кубанской земле до 1917 года. Вот тогда вернется казачий уклад жизни». О вездесущести казаков «Казаков жители края должны видеть везде: в школе, больнице, в автобусе, на маршруте по охране общественного порядка». Об усах и Ткачеве «В молодости я носил усы. А года четыре назад, будучи в отпуске, решил отпустить вновь. На голове отрастить что-либо уже не удастся, а вот усы у меня достаточно пышные получаются. Приехал на работу в администрацию, а тогдашний губернатор мне и говорит: "Пока ты, кроме атамана, еще и вице-губернатор, никаких усов!". Ну я и сбрил, не стал спорить. А вообще, ведь главное не то, как ты выглядишь, а что у тебя в душе и на сердце».

Об операции в Крыму «Но такая возникла обстановка, что надо было срочно менять решение, потому что со стороны Одессы и Херсона шло порядка 400 бандеровцев — обколотых, пьяных, с оружием в руках. А со стороны Харькова и Изюма тоже шли порядка 250 молодчиков на машинах, автобусах, КрАЗах, по воздуху. И надо было закрыть границы Херсонской области, потому что там было всего 25 сотрудников "Беркута"».

О западной погани «Помните, западные руководители говорили — мол, ну какая у вас страна, какой у вас народ? Так вот, это наша страна, наш народ, наша Россия! Мы сами разберемся с этим. У нас прекрасный, великий народ. И ни одна западная мразь не посмеет к нам полезть, зная, что у нас такой народ. Мы привыкли объединяться в тяжелых ситуациях и бить по роже всякой мерзкой погани. И американской, и западной. Я не боюсь этих слов. Не лезьте к нам, мы сами разберемся в своей стране». О казаках, критикующих реестровое казачество «Вы бы лучше не критиковали, а дали нам какие-то предложения, направили бы нас и поддержали. А так вы только критикуете. Позорники. Это называется подлость. Если ты казак и позволяешь себе писать такие вещи — это предательство».

О школьниках-казачатах «Сейчас у нас 35 казачьих школ в крае, к концу [2018 — Юга.ру] года их будет 60. Всего в крае около 630 тыс. школьников, и из них 85 тыс. учатся в казачьих школах и классах. Но этого мало! Надо, чтобы их было 550 тыс. [87% от всех учащихся — Юга.ру]. Это не просто мои хотелки, я не утопист и не философ, я говорю реальные вещи. Для казачьего региона не дай бог допустить, чтобы у нас не было будущего — предки в гробах перевернутся. Поэтому мы и готовим будущее Кубани. Справимся?» О том, могут ли нерусские дети учиться в казачьих классах «Могут. И учатся с удовольствием. У нас в крае сейчас более 3 тыс. казачьих классов. И ведь вы понимаете, решение о том, что ребенок пойдет именно в казачий класс, принимают его родители. Это письменное решение, на основе которого формируются казачьи классы. У нас есть много примеров, когда в казачьем классе 20 детей, как вы говорите, русской национальности, а 5-7 — другой. Никакой проблемы в этом нет. Все они с удовольствием приходят на занятия».

О Союзе казачьей молодежи и гадостях в интернете «Если у ребенка есть компьютер, то он обязательно будет лазить в нем. И не абвгдейку он будет искать, а обязательно какие-нибудь гадости. Воспринимать заразу. А наша молодежная организация позволяет оттаскивать школьников от этого». О «керченском стрелке» «Вы посмотрите, он же не вылезал из компьютера. Это известно! У него игры были одни войнушки, убийства, расстрел. Он этим занимался с 14 лет. Каким-то образом эта гадость, зараза повлияла на сознание молодого человека — неокрепшего, с шатающимся характером, одинокого, замкнутого. Кстати, молодой человек еще в детстве кошек подвешивал. Человек был жестоким еще в детстве, добавил учитель-интернет».

О взломе сайта Кубанского казачьего войска «Есть подлые люди, которые пытаются расшатать Кубанское казачье войско. Это люди, которые работают на СБУ, пытающееся любыми способами нас укусить. Оттуда ведь была и попытка взломать наш сайт. Это те же люди, которые оказывают помощь Госдепу, который считает наше войско мощной, сильной и дисциплинированной организацией и хочет развалить его». О том, что у России никогда не будет друзей «Нас окружили. Базы НАТО вокруг матушки-России по периметру стоят. Мы для кого-то когда-то будем друзьями? Да никогда в жизни мы не будем ни для кого друзьями. Я имею в виду для вот этого там Запада, американцев и так далее. Ни-ког-да. Нас будут пытаться уничтожить, поставить на колени, нас будут пытаться расчленить, будут пытаться где‑то кого‑то заманить денежкой и так далее. Только единое мощное казачье войско, организация будет способствовать именно вот усилению мощи нашего государства».

О казаках — звездах футбола «Сейчас в детских спортивных школах края только футболом занимаются 37 тыс. детей. Там есть, конечно, и дети из казачьих семей. После чемпионата мира у нас останется шикарная инфраструктура, есть все возможности, чтобы вырастить профессиональных футболистов. Так что будем надеяться, что в составе сборной России скоро появятся и казаки — звезды футбола». О судьбе ФК «Кубань» «Все будет хорошо. Клуб будет жить, а команда — играть. Руководство края делает для этого все возможное. На сегодняшний день есть определенные трудности с финансированием, но они временные».

О женщинах в Кубанском казачьем войске «Я не буду менять то, что исторически обосновано. Женщин-казачек не было в реестровом войске никогда. И организовывать их прием в Кубанское казачье войско я пока не готов». О казачьих детских садах «Мы сейчас с Еленой Викторовной [Воробьевой, главой минобра Кубани — Юга.ру] готовим положение о казачьих детских садах. Нас уже начали критиковать. Наплевать на критику — мы делаем правильное дело. Я видел такое в 83-м детском саду в Сочи: приходят дети, становятся и поднимают флаг России, поют гимн, поднимают флаг Кубани и поют гимн Кубани! И они приходят в казачьей форме одежды. Это не мы заставили — это папы и мамы захотели. Я сам узнал случайно и поехал посмотреть. Потом и родители, видя такое отношение детей, сбросились с Владыкой и построили маленькую часовенку на территории детского сада».