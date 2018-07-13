Долуда прокомментировал слухи о его назначении главой Всероссийского реестрового казачества

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда прокомментировал сообщения по поводу своего назначения главой Всероссийского реестрового казачества

Как сообщали Юга.ру, на пресс-конференции 13 июля Долуда рассказал о появившейся в интернете критике реестрового казачества. Атаман связал ее со слухами о своем возможном уходе с поста главы Кубанского казачьего войска.

«Пошла молва, что Долуда уходит в Москву — будет атаманом Всероссийского казачьего войска. Это значит, что будут выборы нового атамана. И сразу выскочили идеологи, которые пытаются после моего выдуманного ухода сделать атаманов войск одного из изгнанных казаков. Я знаю этих идеологов, которые стоят за всеми этими писульками в интернете», — заявил Долуда.

Также действующий атаман сообщил, что официального предложения возглавить Всероссийского реестровое казачество к нему не поступало.

«Я официально заявляю, что мне никакого предложения возглавить Всероссийское реестровое казачье войско не поступало. Если поступит, то все будут знать об этом. Я не буду прятаться за дверью и сам принимать решение. Мне доверили управлять 50-тысячным войском. Доверили казаки, атаманы. И я не могу самовольно принять решение, бросить их и уйти. Я никогда так не поступлю, потому что считаю себя человеком порядочным и честным. Я соберу атаманов, казаков и буду советоваться с ними и, естественно, с губернатором Кубани. Но повторюсь, что никакого официального предложения мне не поступало. Эти слухи — вранье и обман», — сказал Долуда.