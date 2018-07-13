Атаман Кубанского казачьего войска: Пенсионный возраст надо поднимать

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал, что согласен с идеей повышения пенсионного возраста в России

Об этом он сообщил 13 июля на пресс-конференции в атаманском зале правления Кубанского казачьего войска.

«Как государственный человек, я понимаю, что когда у нас в стране один работающий человек и четыре пенсионера, то возникают проблемы с экономикой. В принципе, я согласен с тем, что пенсионный возраст надо поднимать. Но на сколько лет поднимать — здесь у меня уже свое мнение», — заявил Долуда.

Читайте также:

Озвучивать это мнение атаман не стал.

Напомним, в июне в Госдуму РФ внесли законопроект о повышении пенсионного возраста, предполагающий, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.

Как сообщали Юга.ру, на пресс-конференции Долуда также рассказал о своей надежде на то, что скоро в составе сборной России будут играть казаки.

Казачество Кубанское казачье войско Николай Долуда Пенсии

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре электричество в районе Ростовского шоссе пообещали дать вечером 13 июля
Долуда: Я пока не готов принимать женщин в Кубанское казачье войско
В Чечне министр посоветовал открыто вступать в многоженство
В Краснодаре на GEEK PICNIC выступят «Наадя», Mujuice и Pompeya
В Анапе отремонтируют 44 дороги
Атаман Кубанского казачьего войска: Пенсионный возраст надо поднимать

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале