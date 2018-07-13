Долуда: Я пока не готов принимать женщин в Кубанское казачье войско
Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Кубани Николай Долуда рассказал, что пока не готов и не собирается принимать женщин на службу
Об этом он сообщил 13 июля на пресс-конференции в атаманском зале правления войска.
«Я не буду менять то, что исторически обосновано. Женщин-казачек не было в реестровом войске никогда. И организовывать их прием Кубанское казачье войско я пока не готов», — заявил Долуда.
Также он отметил, что рассматривает вопрос создания организации женщин-казачек.
«Вот создание организации женщин-казачек — это уже другое дело. На малом совете атаманов я поднимал этот вопрос. Ведь они могут оказывать огромную помощь в подготовке проведения различных мероприятий. На военно-полевые сборы ведь тоже много женщин выезжает. Они вместе с казаками выполняют боевые стрельбы, занимаются спортом, работают на средствах связи, занимаются инженерной подготовкой», — рассказал атаман.
Ранее на пресс-конференции Долуда рассказал, что иностранные болельщики в Сочи положительно реагировали на казаков, помогавших охранять правопорядок в городе.
Как сообщали Юга.ру, 21 ноября 2006 года на Кубани отметили День матери-казачки, а в 2007-м на совете по делам казачества приняли решение ввести в Краснодаре праздник — День матери-казачки.
В 2008 году российскую певицу Бьянку в Тимашевске посвятили в кубанские казачки. В 2003-м краснодарские фанаты Наталии Орейро решили подарить артистке казачий кафтан и поле подсолнухов.
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