Долуда: Я пока не готов принимать женщин в Кубанское казачье войско

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Кубани Николай Долуда рассказал, что пока не готов и не собирается принимать женщин на службу

Об этом он сообщил 13 июля на пресс-конференции в атаманском зале правления войска.

«Я не буду менять то, что исторически обосновано. Женщин-казачек не было в реестровом войске никогда. И организовывать их прием Кубанское казачье войско я пока не готов», — заявил Долуда.

Также он отметил, что рассматривает вопрос создания организации женщин-казачек.

«Вот создание организации женщин-казачек — это уже другое дело. На малом совете атаманов я поднимал этот вопрос. Ведь они могут оказывать огромную помощь в подготовке проведения различных мероприятий. На военно-полевые сборы ведь тоже много женщин выезжает. Они вместе с казаками выполняют боевые стрельбы, занимаются спортом, работают на средствах связи, занимаются инженерной подготовкой», — рассказал атаман.