«Слово "ряженые" ушло из обихода». Что рассказал журналистам атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда

20 февраля прошла пресс-конференция атамана Кубанского казачьего войска, вице-губернатора Краснодарского края и председателя Совета атаманов реестровых казачьих войск России Николая Долуды. Мероприятие было посвящено итогам Большого казачьего круга, который прошел 15 февраля в храме Христа Спасителя в Москве. Портал Юга.ру записал главные тезисы выступления Долуды, где он рассказывает о Всероссийском реестровом казачьем войске, молодых казачатах, кибердружинах, скандале с атаманом Науменко, перспективах казачьей милиции и о слове «ряженые».

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О создании Всероссийского реестрового казачьего войска — По благословению святейшего патриарха 15 февраля открыл свою работу Всероссийский казачий круг. В нем принимали участие делегации всех 11 реестровых казачьих войск, а также представители некоторых общественных организаций нереестрового казачества. Одним из главных вопросов круга было рассмотрение концепции о создании Всероссийского казачьего войска. С докладом об этом выступал я — как председатель Совета войсковых атамановых реестровых казачьих войск России. Основываясь на решениях состоявшегося в Краснодаре прошлой осенью первого Всероссийского казачьего форума, я говорил о том, что наступило время создать Всероссийское войско. Его создание даст возможность равномерно развиваться всем 11 реестровым войскам. Реестровые казачьи войска по всей России насчитываю около 600 тысяч. Они располагаются в 80 субъектах РФ. Как не использовать этот потенциал мощнейшей силы? Этих патриотически настроенных, жаждущих служить государству и отечеству людей? Планируется, что у Всероссийского реестрового казачьего войска будет верховный атаман. Он будет наказным. Мы пошли по этому пути, чтобы избежать конфликтов, так как каждое реестровое общество будет настаивать на своем атамане. Представлять кандидатуры верховного атамана будет Совет по делам казачества при президенте. А утверждать — сам президент. У всех реестровых войск сохранится статус самостоятельного юридического лица. Но координировать работу всех юрлиц будет атаман, а штаб и правление будут находиться в Москве. Все подготовительные мероприятия должны завершить до ноября этого года. После этого планируется проведение казачьего круга в Москве, на котором будет объявлено о создании Всероссийского реестрового казачьего войска.

О проекте федерального закона «О казачестве» Власти Кубани направили проект федерального закона «О развитии российского казачества» на экспертизу в Минюст РФ. Концепция и проект закона разрабатывались у нас в крае в прошлом году. Самое главное, что статус казачества в документе определен как особая форма государственной и социальной жизни самостоятельного народа. Именно народа и никак иначе. Действующая нормативная база лишь отражает отношение государства к казачеству, но не определяет основные права и обязанности казаков и предназначение казачьих войск в общегосударственной системе. Именно поэтому крайне необходим абсолютно новый правовой акт, в котором статус казачества будет закреплен на государственном уровне. Мы будем прилагать усилия, чтобы синхронизировать принятие федерального закона с процессом создания Всероссийского реестрового казачьего общества. О противниках создания Всероссийского реестрового казачьего войска Противники есть, были и будут. Но это не реестровые казаки. Это казаки общественных организаций. Мы у нас на сайте разместили ответ этим писателям, которые эти писульки пишут. Пусть они сначала покажут, что они сделали для развития казачества на своих территориях. Они вот критикуют, что не нужно всероссийское войско, не нужно реестровое. Но мы — казаки Кубанского казачьего войска — можем показать, что оно нужно, что у нас много получается. Да, что-то не получается, но иначе невозможно.



Критиковать легче всего. Но вы сначала предложите что-то другое. А вот так просто заниматься критиканством — низко и подло. Ведь кроме критики, абсурдной критики, ничего и нет. К тому же настоящий казак должен понимать, какая сейчас международная обстановка. Сейчас как никогда нужна консолидация всех здоровых сил нашего общества. Нужен кулак, иначе потом ведь отрубят по одному пальцу. О финансировании Всероссийского казачьего войска Пока об этом рано говорить, оно еще не создано. Но думаю, что будет так. Первое — отчисления от каждого из 11 реестровых войск. Второе — оказание помощи со стороны инвесторов. Третье — какое-то оказание помощи и со стороны государства.

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О чинопроизводстве и «ряженых» У нас определено чинопроизводство. Ведь вы помните, раньше погоны цепляли все, генералиссимусы ходили. Противное обидное слово «ряженые» было. Оно ушло сейчас из обихода. Конкретно у нас на Кубани ушло, его нет. Ну да, где-то кто-то может себе позволить, но мы боремся с этим. Чинопроизводство определено — только для реестровых войск. Общественники — пожалуйста, можете ходить в кителе, в черкеске, но погоны не смейте надевать. Потому что это только для реестровых казачьих войск. Определено указом России. Конкретная форма одежды для каждого казачьего войска. У кубанского — такая, у терского — другая, у донского — своя.

Дети, которые обучаются в казачьих корпусах и школах, — они совершенно другие уже дети, поверьте мне Николай Долуда, атаман Кубанского казачьего войска

О казачьей молодежи на Кубани Мы на Кубани серьезно занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Для этого у нас создан Союз казачьей молодежи, который сейчас насчитывает практически 85 тыс. детей школьного возраста. Это огромнейшая армия. Это детки, которые обучаются в 3 тыс. казачьих классов и семи казачьих корпусах. Уверен, что из этих детей выйдут будущие атаманы хуторских, станичных, городских, районных казачьих обществ. Они все изучают историю, культуру, традиции казаков. Дети, которые обучаются в казачьих корпусах и школах, — они совершенно другие уже дети, поверьте мне. Эти дети очень образованны, значительно знают историю и традиции казаков — даже лучше, чем некоторые атаманы. Они уважительно относятся к старшим, к труду. «Отечество» и «Родина» для них не пустые слова. Эти слова передаются из поколения в поколение, на генном уровне передаются. Это очень важно. Все учащиеся кадетских корпусов и казачьих школ ходят на занятия только в казачьей форме. Все — и мальчики, и девочки, с 1 по 11 класс. И они уже не стесняются этой одежды. Раньше было неловко некоторым, да. Сейчас — нет. Каждый год мы проводим военно-полевые сборы. Ведь казак — это в первую очередь защитник. И очень важно, что с нами выходит на сборы большое количество детей. 7 тыс. взрослых и 800 детей из казачьих классов. И так каждый год.

О военной и государственной службе казаков Каждый год около тысячи молодых казаков мы отправляем на службу в Вооруженные силы. Для каждого реестрового войска определены конкретные части, куда отправляются служить казаки. Кроме того, сейчас по договоренности с руководством Росгвардии начинаем свою роту комплектовать. Одна рота уже укомплектована — в одном из населенных пунктов Краснодарского края. Это в качестве эксперимента пока. Но такую работу мы будем продолжать. Посмотрим, как будет организована служба казаков в Росгвардии. Может, будем комплектовать далее. Также 1 тыс. 652 казака занимаются охраной общественного порядка на постоянной основе. Чтобы это получилось, мы заключили соглашение с главным управлением внутренних дел края. Также у нас есть соглашения с краевым пограничным управлением, с министерством лесных ресурсов и министерством по чрезвычайным ситуациям. На основе этих соглашений мы расписали, какое количество необходимо каждому ведомству. Что касается охраны общественного порядка: под 1 тыс. 652 казака выделены денежные средства из краевого бюджета. Но есть один нюанс. Эти соглашения пока может заключать только регион, но при Всероссийском реестровом казачьем войске мы сможем напрямую взаимодействовать с федеральными министерствами по видам госслужбы.

О кибедружинах К идее кибердружин я отношусь очень положительно. Они только начали работу в университете Разумовского. И буквально в марте или апреле мы намерены своих представителей отобрать и направить на обучение в этот университет. Это нужная и необходимая работа. Я пока не могу вам сказать ни про статус кибердружин, ни про то, когда они появятся у нас в крае. Рано еще об этом говорить. Пока мы только подбираем наиболее продвинутых людей и собираемся отправить их на обучение в Москву. 20–30 человек.

О связях с зарубежными казаками Мы ни в коем случае и сейчас не прерываем связи с теми казаками, чьи родители или предки уехали из России. До сих пор, как бы это ни показалось странным, мы поддерживаем связи с Кубанским казачьим войском за рубежом — в частности с США. Совсем недавно к нам на Кубань приезжал его атаман Александр Певнев со своими коллегами. Они побывали на наших сборах, в наших станицах. Также мы поддерживаем связи с сербами, где захоронено огромное количество казаков, которые в 20-х годах прошлого века выехали из страны. Поддерживаем связи с представителями Греции, где на Лемносе тоже захоронены казаки. Совсем недавно, в конце прошлого года, я встречался с делегацией из Греции, где мы обсуждали перспективу различных совместных мероприятий.



Для нас это актуальнейшая тема. И на казачьем круге это было проговорено — как важно способствовать возвращению наших казаков, которые уехали из России. Но это огромнейший объем работы, конечно.

О скандале с портретом атамана Науменко Конфликты поднимают все, кто не хочет единства. Единства не только Кубанского казачьего войска, не только российского казачества, но единства всей России. Может, они это самостоятельно делают, может, по чьему-то указанию раздувают такие конфликты, я не знаю. Атаман Науменко — противоречивая фигура, вы это прекрасно знаете. Что полезного он сделал — вы тоже знаете: он сохранил регалии Кубанского казачьего войска в очень непростое время, когда в 1920 году они были вывезены за пределы России. Мы в 2008 году последнюю часть регалий вернули на Кубань. Что касается непосредственно Науменко... Да, не подтверждается факт, что он воевал на стороне Гитлера. Но все же это тот человек, который носил фашистскую форму, занимался деяниями против Советской армии. Человек, который на протяжении многих лет своей жизни боролся против своей родной страны. Вот так к нему и надо относиться.

О многонациональности в казачьих классах В казачьих класса есть и нерусские дети. И они учатся с удовольствием. У нас в крае сейчас более 3 тыс. казачьих классов. И ведь вы понимаете, решение о том, что ребенок пойдет именно в казачий класс, принимают его родители. Это письменное решение, на основе которого формируются казачьи классы. У нас есть много примеров, когда в казачьем классе 20 детей русской национальности, а 5–7 — другой. Никакой проблемы в этом нет. Все они с удовольствием приходят на занятия. Принцип обучения в казачьем классе какой? Уважение к труду, уважение к старшим, любовь к своей родине, готовность защищать свое отечество, любовь к своей вере. У нас это православная вера, у другого ребенка — другая вера. Ну и что? Какой из этих принципов плохой? Детки с удовольствие идут на все мероприятия, знакомятся с историей, ездят на спортивные соревнования, смотрят на регалии Кубанского казачьего войска, которые мы вернули из США. Нет такого, что русские едут, а нерусские не едут. Нет, все они с удовольствием смотрят, родители радуются. Ни единого раза я не слышал о конфликтах по этому поводу. Мы постоянно ездим по казачьим классам, казачьим корпусам. Нигде таких проблем нет. И я очень этому рад.

В качестве эксперимента можно вести разговор о создании казачьей милиции Николай Долуда, атаман Кубанского казачьего войска

О казачьей милиции и казачьих погранвойсках Мы давно поднимаем этот вопрос, чтобы в полной мере использовать потенциал российского казачества. И в тех субъектах, где это возможно, среди кубанского, донского, терского казачества, например, в качестве эксперимента можно вести разговор о создании казачьей милиции. Конечно, это потребует изменения федерального законодательства. Но я думаю, если мы создадим Всероссийское казачье войско, то следующий шаг будет в этом направлении. Кроме того, мы можем вести речь в будущем и о создании пограничных застав из числа казаков. Это тоже потребует изменения законодательной базы. Но ведь казаки изначально служили на границе, это была пограничная служба. И потенциал у казачества есть. По тем же критериям, что отбираются пограничные войска и полиция, пусть по таким же отбираются и казаки. Безусловно, это должны быть не самостоятельные структуры. Казачья милиция — в системе МВД, и казачьи погранвойска — в системе пограничного управления.