Долуда рассказал об идеях создания казачьих детсадов и обучения казачат в вузах за счет бюджета
Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Кубани Николай Долуда на Кирилло-Мефодиевских чтениях затронул тему казачьего образования
По словам атамана, совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в регионе разрабатывают идею создания казачьих детсадов.
«Мы сейчас с Еленой Викторовной (Воробьевой, главой минобра Кубани — прим.) готовим положение о казачьих детских садах. Нас уже начали критиковать. Наплевать на критику — мы делаем правильное дело. Я видел такое в 83-м детском саду в Сочи: приходят дети, становятся и поднимают флаг России, поют гимн, поднимают флаг Кубани и поют гимн Кубани! И они приходят в казачьей форме одежды. Это не мы заставили — это папы и мамы захотели. Я сам узнал случайно и поехал посмотреть. Потом и родители, видя такое отношение детей, сбросились с Владыкой и построили маленькую часовенку на территории детского сада», — рассказал Долуда.
Он пояснил, в чем преимущество системы казачьего образования.
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«Организовывая молодежное казачье движение, мы надеялись оттянуть детей от этой гадости (интернета — прим.) и направить их на общественно полезный труд. Нас могут критиковать, но были же пионерские, комсомольские организации, и ничего плохого в этом нет. Там была идеология, и мы хотим казачью идеологию внести в умы и разумы детей, которые обучаются в системе казачьего образования», — сказал вице-губернатор.
Также на мероприятии он сообщил, что власти края обсуждают идею об оплате высшего образования для казачат.
«Сейчас губернатором принимается решение о том, что лидерам, атаманам школ, казачьих корпусов мы будем оказывать помощь в поступлении в вузы вплоть до того, что рассматривается вопрос, что эти дети будут обучаться в том числе за счет краевого бюджета», — рассказал Долуда.
Кирилло-Мефодиевские чтения — ежегодное мероприятие, которое проходит на Кубани в 24-й раз. В этом году участники и гости встречи обсуждали духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие казачества в крае и влияние СМИ на казачью культуру.
Как сообщали Юга.ру, казачьи классы появились во всех школах Краснодарского края в 2016 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Всего тогда открыли более 2,5 тыс. таких классов на 43 тыс. учеников. Осенью 2017 года в казачьих классах обучались уже более 85 тыс. детей. Сейчас в крае 35 казачьих школ, к концу года их будет 60. В планах руководсва региона сделать 87% школ казачьими.
Союз казачьей молодежи был образован в 2017 году, туда вошли около 85 тыс. детей — учащиеся 3,5 тыс. казачьих классов и 7 казачьих кадетских корпусов. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин ранее предлагал создать союзы казачьей молодежи по всей стране.
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