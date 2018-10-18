Долуда рассказал об идеях создания казачьих детсадов и обучения казачат в вузах за счет бюджета

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Кубани Николай Долуда на Кирилло-Мефодиевских чтениях затронул тему казачьего образования

По словам атамана, совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в регионе разрабатывают идею создания казачьих детсадов. «Мы сейчас с Еленой Викторовной (Воробьевой, главой минобра Кубани — прим.) готовим положение о казачьих детских садах. Нас уже начали критиковать. Наплевать на критику — мы делаем правильное дело. Я видел такое в 83-м детском саду в Сочи: приходят дети, становятся и поднимают флаг России, поют гимн, поднимают флаг Кубани и поют гимн Кубани! И они приходят в казачьей форме одежды. Это не мы заставили — это папы и мамы захотели. Я сам узнал случайно и поехал посмотреть. Потом и родители, видя такое отношение детей, сбросились с Владыкой и построили маленькую часовенку на территории детского сада», — рассказал Долуда. Он пояснил, в чем преимущество системы казачьего образования.

«Организовывая молодежное казачье движение, мы надеялись оттянуть детей от этой гадости (интернета — прим.) и направить их на общественно полезный труд. Нас могут критиковать, но были же пионерские, комсомольские организации, и ничего плохого в этом нет. Там была идеология, и мы хотим казачью идеологию внести в умы и разумы детей, которые обучаются в системе казачьего образования», — сказал вице-губернатор. Также на мероприятии он сообщил, что власти края обсуждают идею об оплате высшего образования для казачат. «Сейчас губернатором принимается решение о том, что лидерам, атаманам школ, казачьих корпусов мы будем оказывать помощь в поступлении в вузы вплоть до того, что рассматривается вопрос, что эти дети будут обучаться в том числе за счет краевого бюджета», — рассказал Долуда. Кирилло-Мефодиевские чтения — ежегодное мероприятие, которое проходит на Кубани в 24-й раз. В этом году участники и гости встречи обсуждали духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие казачества в крае и влияние СМИ на казачью культуру.