Интернет против подростков. Как кубанские священники, чиновники и депутаты обсуждали воспитание молодежи

В Краснодаре 17 и 18 октября проходили XXIV Всекубанские Кирилло-Мефодиевские духовно-образовательные чтения. Корреспондент портала Юга.ру побывала на мероприятии и собрала ряд высказываний спикеров, выступавших 18 октября.

Кирилло-Мефодиевские чтения проходят каждый год (репортаж с предыдущих можно прочитать здесь), в 2018 году темой выбрали «Молодежь: свобода и ответственность». Среди тех, кто пришел в концертный зал Кубанского казачьего хора, были священнослужители, представители власти, деятели культуры, казаки, работники сферы образования, журналисты. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Он говорил о тревоге, которую вызывают речи современных подростков, их внешний вид и грубость в ответ на замечания. Дети, по словам митрополита, «верно связывают детство с послушанием», но совершенно «не понимают истинного значения свободы».

О вреде интернета От имени губернатора региона на чтениях выступил его заместитель, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Он открыл тему вреда интернета, к которой не раз возвращались другие спикеры. В частности, по мнению вице-губернатора, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла из-за влияния интернета на юношу, стрелявшего в студентов.

Николай Долуда атаман Кубанского казачьего войска

«Вы посмотрите, он же не вылезал из компьютера. Это известно! — прокомментировал Долуда. — У него игры были одни войнушки, убийства, расстрел. Он этим занимался с 14 лет. Каким-то образом эта гадость, зараза повлияла на сознание молодого человека — неокрепшего, с шатающимся характером, одинокого, замкнутого. Кстати, молодой человек еще в детстве кошек подвешивал. Человек был жестоким еще в детстве, добавил учитель-интернет».

Председатель Краснодарской краевой организации Общероссийского профсоюза образования Сергей Даниленко в своем выступлении рассказал об опыте других стран, которые ограничили влияние интернета на детей.

Сергей Даниленко председатель Краснодарской краевой организации Общероссийского профсоюза образования

«Конечно, у современного подростка зачастую искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, теряется ценность не только чужой, но и своей собственной жизни. На мой взгляд, обвинять в этом отношении интернет не совсем правильно. Можно приводить примеры совершенно другого порядка, когда подростки используют соцсети и интернет, даже в плане просвещения это приносит пользу. Вопрос в том, как оградить детей с неокрепшей психикой и как научить родителей правильно распределять соотношение, что можно и нельзя. Здесь без жестких запретительных мер со стороны государства и правоохранительных органов не обойтись. У нас есть масса примеров таких государств, как Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, которые максимально возможным способом решили проблему, как оградить детей от деструктивных сайтов, наносящих вред и ущерб психике. Я бы придерживался и таких мер запрещения», — сказал он.

Политику ограничения интернета применяют в Тимашевском казачьем кадетском корпусе — об этом рассказала директор учебного заведения Светлана Сацкая.

Светлана Сацкая директор Тимашевского казачьего кадетского корпуса

«Среди здоровых ограничений — сегодня много говорится об интернет-зависимости, зависимости от телефонов. В рамках кадетского корпуса нам легче выстраивать эту систему здоровых ограничений. Мы минимизируем использование телефонов — они нужны нам только для связи с родителями в вечернее время. Мы не допускаем выходы в интернет, это только под руководством учителя, в методических и учебных кабинетах. Дети, готовясь к занятиям, используют интернет, а так у них нет такой возможности», — сказала она.

О вреде киберспорта

Протоиерей Александр Игнатов, комментируя выступление Долуды, отметил важность того, что вице-губернатор сказал о вреде интернета.

протоиерей Александр Игнатов настоятель храма Рождества Христова в Краснодаре

«Вы сегодня указали на важную злободневную проблему — зависимости наших подростков и детей от компьютеров. Это важный вопрос. <...> Почему-то у нас в России стало федерацией спорта. Мы вчера на парламентских слушаниях рассмотрели этот вопрос. Смотрите, в Челябинской области ребенок, наигравшись в компьютер, кстати, начав "заниматься спортом", зарезал мать и отца и хотел наложить на себя руки — выжил. Отца сейчас реанимируют из тяжелейшей ситуации с большим количеством колотых ножевых ран. Отличник, призер олимпиад, челябинский подросток, 15 лет. Так вопрос возникает: по плодам их узнаете их. Не может дерево доброе приносить плодов худых, и дерево худое не может приносить плодов хороших. И вот еще одна трагедия! Мы вчера вынесли этот вопрос на парламентских слушаниях, и был этот вопрос поддержан. А может, провести серьезное исследование хотя бы на территории Краснодарского края и вынести вопрос туда, где он решался, а подписал этот приказ [бывший] министр спорта [Виталий] Мутко. [Поднять вопрос] о нецелесообразности хотя бы на территории Кубани развивать спорт, который так и называется киберспорт, интернет-спорт, компьютерные игры. А заниматься активной физической культурой, теми видами спорта, которые развивают, а не превращают в трагедию для всей страны это увлечение» , — сказал Игнатов. Киберспорт получил официальный статус в Краснодаре в июне 2018 года, но первый турнир по киберспорту на кубок мэра прошел еще в 2017 году. В 2018 году соревнования по дисциплинам Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive на Кубок главы города прошли в Краснодаре с 18 августа по 16 сентября.

Участникам чтений показали сокращенный новостной сюжет телеканала «Россия 24» от 5 октября про случай, о котором рассказал отец Александр.

Министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко выступал сразу после показа ролика.

Константин Федоренко министр труда и соцразвития Краснодарского края

« Мне сложно давать оценку увиденному, но я уверен, что запрещать нельзя. Мы должны предоставить сотни альтернативных способов организации досуга, свободного времени: это спорт, допобразование, просвещение. Запреты никогда ни к чему не приводили — это мое личное мнение», — сказал он.

О вреде социальных сетей Секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» и руководитель общественного совета по нравственности при ЗСК Николай Гриценко в своем докладе акцентировал внимание на вреде социальных сетей.

Николай Гриценко секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России»

«В 1945 году Великая Отечественная война победно завершилась, но на следующий день она продолжилась холодной войной. Сейчас эта война плавно переросла в информационную войну, и первыми жертвами становятся наши дети. Почему? Их вооружили страшным оружием — социальными сетями. Оно и добро несет, и страшное зло. Люди, которые становятся клипово-зависимыми, по неосторожному признанию одного из создателей социальных сетей, тоже не буду его называть. Он сказал: "Если человек находится два часа в сутки в моих сетях, это уже мой человек". И через это воспитывают нашу с вами молодежь те закулисные ребята, которые поставили перед собой такую грандиозную цель и раскинули эту огромную паутину. Есть ли способ этому противостоять? Конечно, есть, и еще раз подчеркиваю: молодежь наша правильная и хорошая, но есть и выродки наподобие керченского. Я с протоиереем Александром полностью согласен, что от плохого семени не жди доброго племени. Если плохо воспитывали семья, школа, общество, все мы, значит, он рано или поздно попадет в те сети. Оттуда он узнал, как начинить взрывчатку, оттуда он был перенасыщен злобой ко всему. Дорогие друзья, мы все в ответственности за тех, с кем живем и кого воспитываем. Мы таким образом отвечаем за историю, за что полегли наши отцы и деды и за тех, кто будет в случае необходимости отстаивать национальные [интересы] и защищать нас с вами», — сказал чиновник.

О вреде героизации футболистов и о праздниках недружественных стран Протоиерей Александр Игнатов говорил и о других тревожных явлениях современности. Он рассказал, что 17 октября, в первый день чтений, обсуждались вопросы новых праздников, которые «нам навязываются из недружественных стран»: например, праздник Холи, когда дети, по словам Игнатова, забрасывают друг друга разноцветными красками.

«Теперь приходит еще одна новость: это сражение на световых мечах, которые копируют "Звездные войны". Нас все куда-то в эту стратегию уклоняет, хотя у нас такие свои замечательные традиции. Вчера поднимали вопрос наболевший, вопрос квест-комнат, комнат страхов, куда дети ходят с [12, 14 и 16 лет]. То, что там происходит… Все просто ужасались. Новороссийск, Краснодар, Сочи, прибрежные города, где комнаты принимают детей. Тот, кто воспитан на страхе, он не сможет стать полноценным человеком: смелым, творческим, патриотичным», — сказал отец Александр.

Позже он заговорил о героизации. По его словам, сейчас в Дагестане подростки и молодые парни разбивают себе уши, чтобы походить на борца Хабиба Нурмагомедова.

«Вот такой у них герой. Ради всевышнего в бой, не щадя себя. А они идут за ним, даже если ради этого надо просто побить по ушам. А у нас герои Кокорины, Момоновы, которых обсуждаем… Мамаевы, простите. Как же так, откуда они взялись? А если зарплата до 5 млн евро, дорогие учителя. Что им еще делать, спросите, и что делать нам, которые воспитывают. <...> Нужно сплачиваться, чтобы на других примерах воспитывать. Сейчас мы переговорили с Еленой Викторовной, и она пробудила желание сказать это вслух. В школах кинулись найти костюмы героев — человеки-пауки есть, а богатырей нету. Мы перестали играть в наших героев — вот о чем надо задуматься и этих героев исторических событий возобновить », — сказал отец Александр. Митрополит Исидор рассказал о том, что оказывает пагубное влияние на молодежь.

митрополит Исидор глава Кубанской митрополии

«Сегодня нашей молодежи навязывают ложное представление, когда свободой называют рабскую зависимость от сигарет, алкоголя, наркотиков, низменных влечений. Одновременно предлагают сложить с людей всякую ответственность за эти низкие проявления поврежденной природы, и в этом есть закономерность уничтожения ответственности, уничтожая и свободу. Только по-настоящему свободный человек несет ответственность за свои поступки. Но тот, кто имеет опыт преодоления себя, кто вкусил настоящей свободы, уже ни на что ее не променяет. <...> Молодые люди искренни и горячи, но и доверчивы. Этим пользуются лукавые советчики. Мы, духовенство и педагоги, можем научить молодежь не поддаваться кривому слову, можем помочь обрести точные представления о свободе и осознать себя как ответственных людей, в руках которых не только их будущее, но и будущее России, нашей Кубани», — заключил он.