Атаман Кубанского казачьего войска надеется, что в сборной России появятся казаки — звезды футбола

Краснодарский край, Вся Россия

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Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Кубани Николай Долуда надеется, что скоро в составе сборной России будут играть казаки

Об этом он сообщил сегодня, 13 июля, на пресс-конференции в атаманском зале правления Кубанского казачьего войска.

«Сейчас в детских спортивных школах края только футболом занимаются 37 тысяч детей. Там есть, конечно, и дети из казачьих семей. После чемпионата мира у нас останется шикарная инфраструктура, есть все возможности, чтобы вырастить профессиональных футболистов. Так что будем надеяться, что в составе сборной Росси появятся скоро появятся и казаки — звезды футбола», — заявил Долуда.

Как писали Юга.ру, на пресс-конференции Долуда также рассказал, что иностранные болельщики в Сочи положительно реагировали на казаков, помогавших охранять правопорядок в городе.

Сочи принял 6 матчей Чемпионата мира по футболу, проходящего в России с 14 июня по 15 июля. Как сообщали Юга.ру, за все это время стадион «Фишт» принял более 264 тыс. болельщиков.

Казачество Кубанское казачье войско Николай Долуда Футбол

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