Про поиск и требование любви. В Краснодаре состоится премьера спектакля по мотивам «Анны Карениной»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцы смогут оценить постановку про людей, которые пытались найти любовь (18+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 3 и 4 октября премьерные показы спектакля «Сережа». Это выпускной проект базового курса актерского мастерства ACT.LAB 44.

Режиссером постановки выступила Ксения Овчинникова. В основе лежит роман Льва Толстого «Анна Каренина».

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«Спектакль про поиск и требование любви. Про неспособность слышать друг друга. Каждый пытается обвинить во лжи другого, не анализируя свои действия и чувства. История о взрослых, которые пытались найти любовь, и о ребенке, который, кажется, единственный знал, что это такое», — так описывает постановку режиссер.

«Анна Каренина» — масштабное полотно о семье, вере и человеке на фоне переломной эпохи. В центре сюжета — судьба замужней женщины из высшего общества. Общество, снисходительное к тайным изменам, не прощает ей открытого вызова. 

Книга поднимает вопросы о том, что такое брак, можно ли простить адюльтер, в чем разница между любовью-страстью и любовью-долгом.

Показы пройдут 3 и 4 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 сентября покажут видеозапись спектакля МХТ им. Чехова по рэп-комиксу «Соня–9».

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