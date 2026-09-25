Про поиск и требование любви. В Краснодаре состоится премьера спектакля по мотивам «Анны Карениной»

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 3 и 4 октября премьерные показы спектакля «Сережа». Это выпускной проект базового курса актерского мастерства ACT.LAB 44.

«Спектакль про поиск и требование любви. Про неспособность слышать друг друга. Каждый пытается обвинить во лжи другого, не анализируя свои действия и чувства. История о взрослых, которые пытались найти любовь, и о ребенке, который, кажется, единственный знал, что это такое», — так описывает постановку режиссер.

«Анна Каренина» — масштабное полотно о семье, вере и человеке на фоне переломной эпохи. В центре сюжета — судьба замужней женщины из высшего общества. Общество, снисходительное к тайным изменам, не прощает ей открытого вызова.

Книга поднимает вопросы о том, что такое брак, можно ли простить адюльтер, в чем разница между любовью-страстью и любовью-долгом.

Показы пройдут 3 и 4 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.