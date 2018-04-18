Атаман ККВ Долуда: В Краснодарском крае казачатами должны быть 550 тысяч школьников
Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда 18 апреля на съезде координационного совета Союза казачьей молодежи рассказал о школьниках-казачатах
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Как сообщали Юга.ру, казачьи классы появились во всех школах Краснодарского края в 2016 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Всего тогда открыли более 2,5 тыс. таких классов. Осенью 2017 года в казачьих классах обучались уже более 85 тыс. детей.
«Сейчас у нас 35 казачьих школ в крае, концу года их будет 60. Всего в крае около 630 тыс. школьников и из них 85 тыс. учатся в казачьих школах и классах. Но этого мало! Надо, чтобы их было 550 тысяч. Это не просто мои хотелки, я не утопист и не философ, я говорю реальные вещи. Для казачьего региона не дай бог допустить, чтобы у нас не было будущего — предки в гробах перевернутся. Поэтому мы и готовим будущее Кубани. Справимся?» — обратился Долуда к присутствующим на съезде.
Долуда не первый раз сетует на недостаток казачьих школ — 5 апреля в Сочи вице-губернатор отметил, что среди 68 муниципальных школ Сочи только одна казачья. А в феврале атаман ККВ говорил, что в казачьих классах учатся не только русские дети.
«Принцип обучения в казачьем классе какой? Уважение к труду, уважение к старшим, любовь к своей родине, готовность защищать свое отечество, любовь к своей вере. У нас — это православная вера, у другого ребенка — другая вера. Ну и что? Какой из этих принципов плохой? Для любого человека любого национальности. Детки с удовольствием идут на все мероприятия, знакомятся с историей, ездят на спортивные соревнования, смотрят на регалии Кубанского казачьего войска, которые мы вернули из США. Нет такого, что русские едут, а нерусские не едут. Нет, все они с удовольствием едут, смотрят, родители радуются. Нигде, не единого раза я не слышал о конфликтах по этому поводу», — добавил атаман ККВ.
Как сообщали Юга.ру, Союз казачьей молодежи образован в 2017 году, туда вошли около 85 тыс. детей — учащиеся 3,5 тыс. казачьих классов и 7 казачьих кадетских корпусов.
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