Атаман ККВ Долуда: В Краснодарском крае казачатами должны быть 550 тысяч школьников

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда 18 апреля на съезде координационного совета Союза казачьей молодежи рассказал о школьниках-казачатах

Как сообщали Юга.ру, казачьи классы появились во всех школах Краснодарского края в 2016 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Всего тогда открыли более 2,5 тыс. таких классов. Осенью 2017 года в казачьих классах обучались уже более 85 тыс. детей.

«Сейчас у нас 35 казачьих школ в крае, концу года их будет 60. Всего в крае около 630 тыс. школьников и из них 85 тыс. учатся в казачьих школах и классах. Но этого мало! Надо, чтобы их было 550 тысяч. Это не просто мои хотелки, я не утопист и не философ, я говорю реальные вещи. Для казачьего региона не дай бог допустить, чтобы у нас не было будущего — предки в гробах перевернутся. Поэтому мы и готовим будущее Кубани. Справимся?» — обратился Долуда к присутствующим на съезде.