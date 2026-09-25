Новошахтинский НПЗ остановил работу после ночной атаки почти БПЛА на Ростовскую область
Ростовская область пережила атаку около 50 дронов
25 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в небе над регионом система ПВО сбила около 50 беспилотных летательных аппаратов. Дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском и Красносулинском районах.
В результате атаки повреждения получил Новошахтинский завод нефтепродуктов, расположенный в Красносулинском районе области. Никто из сотрудников предприятия не пострадал. Завод временно приостановил свою работу.
В Таганроге после ракетной атаки пострадал склад Ozon:
Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Напомним, 17 сентября Ростов-на-Дону пережил мощную атаку БПЛА. Из-за повреждения трансформатора несколько районов остались без света. Также пострадали частные дома.
Как писали Юга.ру, 24 сентября обломки БПЛА повредили здание нефтебазы под Ростовом-на-Дону.