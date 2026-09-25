Новошахтинский НПЗ остановил работу после ночной атаки почти БПЛА на Ростовскую область

25 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в небе над регионом система ПВО сбила около 50 беспилотных летательных аппаратов. Дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском и Красносулинском районах.

В результате атаки повреждения получил Новошахтинский завод нефтепродуктов, расположенный в Красносулинском районе области. Никто из сотрудников предприятия не пострадал. Завод временно приостановил свою работу.