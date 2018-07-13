Атаман Долуда: Сайт Кубанского казачьего войска взломали люди из СБУ

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда заявил, что за взломом сайта войска стоят люди, работающие на Службу безопасности Украины

На пресс-конференции в атаманском зале правления Кубанского казачьего войска 13 июля Долуда рассказал о статьях в интернете, в которых критикуется реестровое казачество.

«Есть подлые люди, которые пытаются расшатать Кубанское казачье войско. Это люди, которые работают на СБУ, пытающееся любыми способами нас укусить. Оттуда ведь была и попытка взломать наш сайт. Это те же люди, которые оказывают помощь Госдепу, который считает наше войско мощной, сильной и дисциплинированной организацией и хочет развалить его», — сказал Долуда.

Атаман заявил, что все эти люди — выходцы из Кубанского казачьего войска.

«Многие из них даже стояли у истоков возрождения войска. Я считаю, что это все очень подло, некрасиво, непорядочно. Казак должен всячески оказывать помощь организации, в которой он был, и радоваться, что это общество развивается, а не застряло в болоте. А все эти их писульки — подлость и коварство», — подчеркнул атаман.