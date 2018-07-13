Атаман Долуда: Сайт Кубанского казачьего войска взломали люди из СБУ
Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда заявил, что за взломом сайта войска стоят люди, работающие на Службу безопасности Украины
На пресс-конференции в атаманском зале правления Кубанского казачьего войска 13 июля Долуда рассказал о статьях в интернете, в которых критикуется реестровое казачество.
«Есть подлые люди, которые пытаются расшатать Кубанское казачье войско. Это люди, которые работают на СБУ, пытающееся любыми способами нас укусить. Оттуда ведь была и попытка взломать наш сайт. Это те же люди, которые оказывают помощь Госдепу, который считает наше войско мощной, сильной и дисциплинированной организацией и хочет развалить его», — сказал Долуда.
Атаман заявил, что все эти люди — выходцы из Кубанского казачьего войска.
«Многие из них даже стояли у истоков возрождения войска. Я считаю, что это все очень подло, некрасиво, непорядочно. Казак должен всячески оказывать помощь организации, в которой он был, и радоваться, что это общество развивается, а не застряло в болоте. А все эти их писульки — подлость и коварство», — подчеркнул атаман.
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Как сообщали Юга.ру, 15 марта на сайте Кубанского казачьего войска опубликовали призыв бойкотировать выборы. Николай Долуда собрал срочный брифинг по поводу взлома сайта войска. Он заявил, что «подлые, коварные, трусливые злоумышленники», которые давно ненавидят войско, не просто взломали сайт, но сделали его копию.
В апреле в войске заявили, что подали в правоохранительные органы заявление по поводу взлома, и те провели расследование. При этом в ККВ отказались оглашать результаты в СМИ.
17 апреля сайт возобновил работу.
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