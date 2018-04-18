Долуда: Союз казачьей молодежи оттаскивает школьников от компьютеров
Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал о важности Союза казачьей молодежи
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Как сообщали Юга.ру, создать союз предложил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Предполагалось, что он объединит подростков, увлеченных историей, традициями, обычаями казаков. Учредительный съезд состоялся 27 сентября 2017 года. В союз вошли около 85 тыс. детей — учащиеся 3,5 тыс. казачьих классов и 7 казачьих кадетских корпусов.
Николай Долуда считает, что в крае должно быть больше казаков и казачьих классов. По мнению атамана Кубанского казачьего войска, Союз казачьей молодежи «оттаскивает школьников от компьютеров».
«Если у ребенка есть компьютер, то он обязательно будет лазить в нем. И не абвгдейку он будет искать, а обязательно какие-нибудь гадости. Воспринимать заразу. А наша молодежная организация позволяет оттаскивать школьников от этого», — сказал Долуда.
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