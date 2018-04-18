Долуда: Союз казачьей молодежи оттаскивает школьников от компьютеров

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал о важности Союза казачьей молодежи

Как сообщали Юга.ру, создать союз предложил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Предполагалось, что он объединит подростков, увлеченных историей, традициями, обычаями казаков. Учредительный съезд состоялся 27 сентября 2017 года. В союз вошли около 85 тыс. детей — учащиеся 3,5 тыс. казачьих классов и 7 казачьих кадетских корпусов.

Николай Долуда считает, что в крае должно быть больше казаков и казачьих классов. По мнению атамана Кубанского казачьего войска, Союз казачьей молодежи «оттаскивает школьников от компьютеров».

«Если у ребенка есть компьютер, то он обязательно будет лазить в нем. И не абвгдейку он будет искать, а обязательно какие-нибудь гадости. Воспринимать заразу. А наша молодежная организация позволяет оттаскивать школьников от этого», — сказал Долуда.