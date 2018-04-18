Атаман Кубанского казачьего войска Долуда: Мы привыкли бить по роже американской и западной погани
Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда 18 апреля выступил на съезде координационного совета Союза казачьей молодежи
Читайте также:
«Помните, западные руководители говорили — мол, ну какая у вас страна, какой у вас народ? Так вот, это наша страна, наш народ, наша Россия! Мы сами разберемся с этим. У нас прекрасный, великий народ. И ни одна западная мразь не посмеет к нам полезть, зная, что у нас такой народ. Мы привыкли объединяться в тяжелых ситуациях и бить по роже всякой мерзкой погани. И американской, и западной. Я не боюсь этих слов. Не лезьте к нам, мы сами разберемся в своей стране», — заявил Долуда.
Как сообщали Юга.ру, создать союз предложил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Предполагалось, что он объединит подростков, увлеченных историей, традициями, обычаями казаков. Учредительный съезд состоялся 27 сентября 2017 года. В союз вошли около 85 тыс. детей — учащиеся 3,5 тыс. казачьих классов и 7 казачьих кадетских корпусов.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.