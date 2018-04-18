Атаман Кубанского казачьего войска Долуда: Мы привыкли бить по роже американской и западной погани

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда 18 апреля выступил на съезде координационного совета Союза казачьей молодежи

«Помните, западные руководители говорили — мол, ну какая у вас страна, какой у вас народ? Так вот, это наша страна, наш народ, наша Россия! Мы сами разберемся с этим. У нас прекрасный, великий народ. И ни одна западная мразь не посмеет к нам полезть, зная, что у нас такой народ. Мы привыкли объединяться в тяжелых ситуациях и бить по роже всякой мерзкой погани. И американской, и западной. Я не боюсь этих слов. Не лезьте к нам, мы сами разберемся в своей стране», — заявил Долуда.