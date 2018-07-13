Долуда: Казаки, критикующие реестровое казачество, — предатели

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда заявил, что считает предателями казаков, которые критикуют реестровое казачество

Об этом он сообщил 13 июля на пресс-конференции в атаманском зале правления Кубанского казачьего войска.

«Меня удивляют некоторые злопыхатели — люди, которые пытаются очернить жизнь, службу, деятельность Кубанского казачьего войска. И я всегда задаю вопрос: "А судьи кто?" Кто нас пытается судить, учить? Мы знаем, что это за группка людей. Это те, кто в свое время был изгнан из казачьих обществ за пьянство, тунеядство, за то, что присосались к атаманским креслам и никакой работы по развитию казачьих обществ не делали, работали только на свой карман, все казачьи общества использовали только в своих корыстных целях. Вот, кто пытается нас судить», — заявил Долуда.

Атаман заявил, что настоящий казак не может критиковать идею о федеральном законе о развитии казачества.

«Как настоящие казаки, раз уж они себя так называют, как они могут критиковать то, что мы задумали продавить — другого слова не нахожу — федеральный закон о развитии казачества? Надо быть человеком, ненавидящим казачество, чтобы такие вещи говорить. Ведь этот закон нужен не Долуде, не Иванову, не Петрову. Этот закон нужен всем казакам. Те люди, которые сейчас объединены в реестровом войске — более 600 тысяч человек — как они могут не иметь своего закона, где бы все было регламентировано — деятельность федеральных, региональных, муниципальных структур по отношению к казачеству, создание собственной экономической базы, взаимоотношение казачества и органов власти и так далее», — заявил Долуда.

Всех критиков, которые в интернете пишут статьи, очерняющие казачество, Долуда назвал предателями.