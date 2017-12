Криминальные итоги — 2017. Громкие ДТП, тургеневский стрелок и сгоревший самострой в Краснодаре

В КРАСНОДАРЕ 17-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ СБИЛ ПЯТЕРЫХ ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, «информация о ДТП поступила в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару около 4 часов 30 минут. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, семнадцатилетний местный житель, не имея права управления, находясь за рулем автомобиля Land Rover, двигался по ул. Дзержинского, в районе ул. Талалихина он проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ – Газель. В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществляющих ремонт на данном участке, а иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ 21120, после чего Land Rover загорелся. Водитель успел покинуть машину до возгорания. В результате ДТП на месте аварии погиб 40-летний рабочий дорожной службы. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель иномарки и четверо дорожных рабочих. В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Осуществляется сбор информации и оформление материалов для дальнейшей проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Наряд ДПС регулирует движение автотранспорта во избежание заторовой ситуации на дороге". Как ранее сообщал "Югополис", по словам директора Красноармейского ДРСУ Александр Немна, работники которого пострадали в ходе инцидента, за рулем Land Rover был сын бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова (он возглавлял краснодарскую милицию с 2003 по 2011 год). Официально эта информация не подтверждена. Источник http://www.yugopolis.ru

