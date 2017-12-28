Криминальные итоги — 2017. Громкие ДТП, тургеневский стрелок и сгоревший самострой в Краснодаре

Портал Юга.ру продолжает подводить итоги 2017 года. В первой части мы рассказывали о самых громких преступлениях и приговорах за 12 месяцев. В этой части — ДТП с 17-летним сыном депутата, ДТП с машиной судьи, перестрелка и погоня на Тургенева и крупный пожар в шестиэтажном самострое в Краснодаре.

История о перестрелке и погоне в Краснодаре 28 августа очевидцы сообщили, что на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова в Краснодаре стреляли и от полиции скрылся автомобиль. Полиция дала свое пояснение: на посту ДПС при въезде в город остановили для проверки автомобиль Toyota с водителем и двумя пассажирами. Водитель начал стрелять и ранил одного человека в голову. После стрельбы все трое попытались сбежать, но одного из мужчин задержали сразу же. Другой пассажир убежал, а водителю удалось уехать на автомобиле. Наряд ДПС бросился в погоню за нарушителем, на одной из улиц его машина попала в аварию. Водитель бросил автомобиль и скрылся. В салоне и багажнике машины нашли оружие и боеприпасы: патроны для охотничьего ружья, пистолет, магазины, походное снаряжение и комплекты сменной одежды.

После этого полиция объявила в розыск двух сбежавших — Дмитрия Карачкина и Никиту Медведева. Стало известно, что задержанный на посту ДПС — 26-летний Владислав Гмыря, который ранее возглавлял националистическую группировку «Пит Буль». В 2010 году его осудили на шесть лет колонии строгого режима по ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества) и ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сбежавших не задержали ни в день перестрелки, ни на следующий день. В ночь на 30 августа полиция сообщила о задержании 21-летнего Никиты Медведева. Он был на хуторе Копанском, пытался скрыться и не успел оказать сопротивление. Вечером 30 августа в Славянском микрорайоне Краснодара задержали 25-летнего Дмитрия Карачкина. Никита Медведев признался, что стрелял в сотрудников ДПС, и показал место, где спрятал оружие. Всех троих арестовали.

Начальник подразделения по борьбе с терроризмом краевого УФСБ Николай Удовик заявил, что трое задержанных входят в единую группировку и «являются приверженцами праворадикальной идеологии». В сентябре выяснилось, что участники перестрелки проходят по еще одному делу — их подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, у двух компаний молодых людей возник конфликт. В итоге 22 августа группа мужчин напала на одного жителя Краснодара — в него стреляли из травматического оружия и били битой по голове. Прокуратура квалифицировала это как покушение на убийство, и материалы передали в СК. Всего по объединенным уголовным делам проходят девять человек, в том числе один участковый уполномоченный полиции. Задержание на посту ДПС произошло именно потому, что Карачкин, Медведев и Гмыря были фигурантами дела об избиении.

Самые громкие ДТП История о 17-летнем пьяном сыне депутата и экс-начальника полиции Краснодара, сбившего на чужом внедорожнике пятерых дорожных рабочих

Авария произошла рано утром 29 июня на улице Дзержинского. По данным полиции, 17-летний водитель Land Rover без прав проигнорировал знаки о дорожных работах и врезался в стоящую «Газель» ДРСУ. После столкновения «Газель» наехала на пятерых дорожных рабочих, иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-21120. Юноша вышел из Land Rover и машина загорелась. На месте аварии погиб 40-летний рабочий дорожной службы. Пострадали еще четыре человека.

Выяснилось, что за рулем внедорожника был сын Александр Семенов — сын бывшего начальника УМВД по Краснодару Александра Семенова (возглавлял управление с 2003 по 2011 год) и действующего депутата городской думы Краснодара от «Единой России» Ольги Семеновой. После аварии возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. 30 июня Прикубанский районный суд Краснодара поместил юношу под стражу. Адвокат юноши попросил назначить подзащитному штраф, так как случившееся — преступление средней тяжести, а пострадавшие не имеют претензий к молодому человеку. Суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката о штрафе и дело вернули в Следственный комитет на доследование.

В середине ноября Семенова, которому на тот момент уже исполнилось 18 лет, перевели под домашний арест. В декабре СК завершил расследование, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело Семенова уже передали в Прикубанский районный суд, 28 декабря его домашний арест продлили до 11 января.

История о смертельном ДТП с машиной судьи, но без судьи Ночью 13 ноября в Краснодаре произошла авария на пересечении улиц Тургенева и Гагарина. По данным правоохранителей, водитель Land Rover ехал по улице Тургенева, на перекрестке с Гагарина он проехал на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2114. После столкновения машины вылетели на тротуар и протаранили остановку. На месте погибли 27-летний водитель ВАЗа и его 20-летняя пассажирка.

Водитель внедорожника бросил машину и скрылся. Спустя час на место аварии вернулся 27-летний пьяный ранее судимый мужчина, который сказал, что за рулем был он. Однако оказалось, что машина принадлежит не ему, а заместителю председателя Прикубанского суда Георгию Ермолову. Между прочим этот судья рассматривал дело Александра Семенова. Расследование этого дела продолжается, им занимаются не в полиции, а в СК — туда материалы передали через пару дней после аварии.

История о падении автобуса в Керченский пролив. Погибли 19 человек 25 августа в поселке Волна Темрюкского района вахтовый автобус с рабочими «Таманьнефтегаза» упал в Керченский пролив с недостроенного пирса в море. Погибли 19 человек, пострадали более 30. Роструд провел расследование и сообщил, что были нарушены требования безопасности при эксплуатации транспорта, и управлял автобусом человек, который не прошел инструктажи, стажировку, обучение по охране труда и проверку знаний. Также водитель не прошел медосмотр и предрейсовый осмотр.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям и назвал предположительные причины аварии — отказ тормозов и нарушение ПДД. По уголовному делу проходят индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе и водитель автобуса Карапет Микаелян, который в аварии повредил ноги. Они находятся под арестом до 25 января, расследование продолжается.

Пожар года. История о пожаре в шестиэтажном самострое в Краснодаре В Краснодаре вечером 15 февраля произошел пожар в многоэтажном доме на улице Прокофьева в Музыкальном микрорайоне. Пожар начался в мансарде шестиэтажки, огонь охватил площадь около 1,5 тыс. кв. метров. Пожар тушили больше шести часов, через пару часов после начала стало известно об одном погибшем и двоих пострадавших. Полностью выгорели 25 квартир.

Причиной пожара стала непотушенная сигарета: к жильцам 20-й квартиры на монтажном этаже пришел гость, который бросил сигарету в стиральную машину, где лежало сухое белье. Мужчина погиб, а хозяева квартиры были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура в тот же день сообщила, что сгоревший дом — самострой, а спустя неделю установила, что дом узаконили с нарушениями. Судебный пристав окончил исполнительное производство, хотя застройщик дома не устранил нарушения законодательства о пожарной безопасности. Пожарные пожаловались на то, что подъезд к месту происшествия был значительно затруднен и объяснили: основной причиной быстрого распространения огня были конструктивные особенности мансардного этажа — там не было противопожарных перегородок, и это мешало справиться с интенсивным огнем.

На ЧП отреагировали власти: на место прибыл мэр Краснодара Евгений Первышов, который пообещал восстановить сгоревший дом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что многие дома в микрорайоне стоят хаотично и сдают с нарушениями, это усложняет работу спасателей, а «за эту беду должен ответить застройщик и тот, кто узаконил такой дом». По поручению губернатора в Краснодаре последовали проверки на противопожарную безопасность во всех округах с самостроями.

Дом на Прокофьева, 3 восстановили за счет застройщика. Жителей пострадавших квартир сначала разместили в гостиницах, потом — в съемных квартирах за счет администрации города. В начале мая в доме завершали ремонт.

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