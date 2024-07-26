Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом советский фильм-скандал «Маленькая Вера»

Премьера ленты состоялась в марте 1988 года. Фильм стал одним из символов Перестройки и получил известность как первое советское кино, где был откровенно показан половой акт.

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал новый кинопоказ. 25 июля в 19:30 в Краснодаре можно будет посмотреть и обсудить с психологом Юлией Аврамиди фильм «Маленькая Вера».

Родители Веры находят в сумке у своей дочери 20 долларов, и устраивают очередной скандал по поводу её поведения — девушка курит, выпивает и ходит на танцы. Родители грозят ей приездом старшего брата Виктора, которого она в детстве боялась и слушалась.

«Впервые в советском кино была показана неприкрытая беспощадная правда о советской семье, о ее проблемах и хлопотах, о радостях и горестях. Об алкоголизме, который намертво прирос, присосался к семейным традициям и ценностям. Но главное: в фильме правдиво показаны все те уродства и вся ложь между людьми, когда даже между некогда любящими друг друга супругами и их детьми, только вступившими во взрослую жизнь, — огромная непреодолимая пропасть», — рассказали организаторы.

Кинопоказ и обсуждение драмы пройдут на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.