В Геленджике откроют центр помощи и реабилитации животных

Глава Геленджика заявил о планах открыть на курорте центр помощи, реабилитации и временного содержания животных

26 июля мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что на курорте появится центр помощи, реабилитации и временного содержания животных. Реализацией проекта займется благотворительный фонд «Акватория жизни».

Краснодарский край стал самым популярным регионом для отдыха с животными:

«Из муниципальной собственности изыскали возможность выделения помещения в районе 3-го км Сухумского шоссе. Фонд взял на себя обязательство по перевозу животных с территории народного питомника по улице Новороссийской», — рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов.



Мэр города отметил, что рост бездомных животных в Геленджике — вина человека:

«Моя позиция всегда «за животных». В том, что появляются бездомные четвероногие, всегда виноват человек. Наша задача вопрос с бродячими животными решать по-человечески».

О том, когда конкретно откроется центр, мэр не сообщил.