В Геленджике откроют центр помощи и реабилитации животных

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Геленджика заявил о планах открыть на курорте центр помощи, реабилитации и временного содержания животных

26 июля мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что на курорте появится центр помощи, реабилитации и временного содержания животных. Реализацией проекта займется благотворительный фонд «Акватория жизни».

Краснодарский край стал самым популярным регионом для отдыха с животными:

«Из муниципальной собственности изыскали возможность выделения помещения в районе 3-го км Сухумского шоссе. Фонд взял на себя обязательство по перевозу животных с территории народного питомника по улице Новороссийской», — рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов.

Мэр города отметил, что рост бездомных животных в Геленджике — вина человека:

«Моя позиция всегда «за животных». В том, что появляются бездомные четвероногие, всегда виноват человек. Наша задача вопрос с бродячими животными решать по-человечески».

О том, когда конкретно откроется центр, мэр не сообщил.

Напомним, что в Ингушетии построят экологический центр и приют для животных.

Как писали Юга.ру, в интернете продают краснокнижных черепах, пойманных между Анапой и Сочи. Это угрожает вымиранием подвида в РФ.

Благотворительность Геленджик Животные

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