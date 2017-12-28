Фигурант дела о ДТП с дорожными рабочими в Краснодаре встретит Новый год под домашним арестом

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре 28 декабря состоялось предварительное слушание уголовного дела о ДТП с дорожными рабочими на Дзержинского

Дело Александра Семенова рассматривает Прикубанский районный суд. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что подсудимому продлили домашний арест, следующее заседание состоится 11 января. 

Как сообщали Юга.ру, авария произошла 29 июня. По версии следствия, пьяный 17-летний парень за рулем Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих на улице Дзержинского. Один человек погиб, четверо пострадали. За рулем внедорожника был сын бывшего начальника УВД по Краснодару Александра Семенова и действующего депутата городской думы Краснодара Ольги Семеновой.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Адвокат Семенова просил назначить подзащитному штраф, потому что он признал свою вину и у пострадавших нет к нему претензий. Однако дело вернули на доследование, а подозреваемого взяли под домашний арест. В декабре расследование завершили во второй раз, дело направили в суд 20 декабря.

ДТП Краснодар
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