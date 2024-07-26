РЖД открыли продажу билетов из Москвы в Анапу, Адлер и Новороссийск с пересадкой внутри поезда

Если ж/д билеты до конечного пункта закончились, онлайн-сервис РЖД предложит доступные места в том же поезде на разных отрезках пути

26 июля телеграм-канал РЖД сообщил о запуске новой функции «Пересадка внутри поезда». Теперь при онлайн-бронировании можно выбрать билет с пересадкой, если свободных мест на весь маршрут уже нет.

Сервис предложит два билета — сначала до промежуточной станции, а затем до конечной. Пассажиру не нужно будет пересаживаться в другой поезд — просто перейти на другое место в этом же или другом вагоне.