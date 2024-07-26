РЖД открыли продажу билетов из Москвы в Анапу, Адлер и Новороссийск с пересадкой внутри поезда
Если ж/д билеты до конечного пункта закончились, онлайн-сервис РЖД предложит доступные места в том же поезде на разных отрезках пути
26 июля телеграм-канал РЖД сообщил о запуске новой функции «Пересадка внутри поезда». Теперь при онлайн-бронировании можно выбрать билет с пересадкой, если свободных мест на весь маршрут уже нет.
Сервис предложит два билета — сначала до промежуточной станции, а затем до конечной. Пассажиру не нужно будет пересаживаться в другой поезд — просто перейти на другое место в этом же или другом вагоне.
«Например, если на маршрут в поезде №104 Москва — Адлер нет билетов, программа предложит составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва — Ростов на месте 77 в купейном вагоне №3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8», — объяснили в РЖД.
Опцию будут вводить поэтапно. На данный момент билеты с пересадкой можно купить на поезда из Москвы в Адлер, Анапу, Новороссийск и Кисловодск.
Как писали Юга.ру, РЖД предупредили, что интернет-мошенники продают билеты на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск.