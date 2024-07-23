В России грядут серьезные изменения в судебной системе. 23 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к Налоговому кодексу. Согласно нововведениям, многократно увеличатся госпошлины за обращения в арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Юга.ру вспомнили предысторию законопроекта, собрали аргументы депутатов, а также поговорили с краснодарским юристом, который напомнил, что снизить нагрузку на судей может и оптимизация территориальной подсудности.

Предпосылки законопроекта Вопрос повышения судебных пошлин актуален в России уже много лет. Последний раз тарифы значительно корректировали в 2014 году, когда максимальная сумма пошлины увеличилась на 2 тысячи рублей. Тогда рост происходил постепенно, в соответствии с темпами инфляции. Сторонники повышения пошлин аргументируют свою позицию необходимостью снижения нагрузки на судебную систему. Проблема перегруженности судей даже становилась предметом научных исследований. В частности, исследователи НИУ ВШЭ в 2018 году выявили, что 62% российских судей работали с двукратной перегрузкой. Сейчас, в 2024 году, дискуссия о повышении судебных пошлин получила новый импульс после заявлений президента Владимира Путина. В конце апреля, назначая Ирину Подносову председателем Верховного суда, он призвал «как следует разобраться» с перегруженностью судей. Слова президента послужили катализатором для конкретных действий. Еще в марте правительство предложило Госдуме изменения Налогового кодекса. Изначально законопроект содержал лишь незначительные «косметические» поправки, но в начале июля в текст были внесены существенные изменения, предусматривающие кратное увеличение пошлин при обращении в суды. 23 июля Госдума рассмотрела законопроект во втором и третьем чтениях. Инициативу поддержали 313 депутатов, против проголосовали 92. Никто из парламентариев не воздержался от голосования. Новая тарификация вступит в силу с 1 января 2025 года.

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Судебный чек: на сколько повысится госпошлина Изменения в системе судебных пошлин затронут все уровни судопроизводства, от мировых судов до Верховного суда, существенно повышая стоимость обращения за правосудием. Нововведения окажут влияние как на частных лиц, так и на представителей бизнеса. Особого внимания заслуживают изменения в судах общей юрисдикции, включающих мировые и районные суды. Эти инстанции играют ключевую роль в разрешении споров между гражданами, будь то вопросы расторжения брака и раздела имущества, урегулирование конфликтов с соседями или взыскание задолженностей с родственников. Наиболее заметное увеличение пошлин коснется исков с минимальной суммой требований. Если ранее за подачу иска до 10 000 рублей взималась пошлина в размере 400 рублей, то теперь эта сумма возрастет в десять раз, достигнув 4 000 рублей. Примечательно, что существующее в настоящее время ограничение в 60 тысяч рублей будет полностью упразднено. В результате максимальный размер судебной пошлины станет неограниченным. Изменения затронут и иски, не подлежащие денежной оценке, такие как требования о восстановлении на работе или освобождении помещения. В этих случаях физическим лицам придется оплачивать госпошлину в размере 5 000 рублей вместо прежних 300 рублей, а юридическим лицам — 20 000 рублей вместо 6 000.

Существенно возрастет стоимость обжалования судебных решений. На данный момент за подачу жалобы в инстанцию любого уровня гражданам необходимо заплатить 150 рублей, а организациям — 3 000 рублей. Для физических лиц госпошлина за апелляцию возрастет до 15 000 рублей, в кассацию — до 25 000 рублей, а в Верховный суд России — до 40 000 рублей. Компаниям придется платить вдвое больше: апелляция — 30 000, кассация — 50 000, Верховный суд России — 80 000 рублей. Арбитражные суды также ожидают значительные изменения. Минимальная пошлина вырастет с 2 000 до 10 000 рублей. Также изменится градация исков и увеличится процент, по которому рассчитывается пошлина. Для крупных исков отменят верхний предел пошлины, что приведет к существенному удорожанию судебных разбирательств для бизнеса. Нововведения коснутся и сферы банкротства. Если кредитор пожелает признать должника банкротом, это обойдется в 10 000 рублей (вместо 300 рублей) для граждан и в 100 000 рублей (вместо 6 000) для компаний. Одним из наиболее спорных изменений является введение платы за исправление описок или опечаток в постановлении суда. За это придётся заплатить 5 000 рублей, тогда как в настоящий момент подобная процедура бесплатна. Кроме того, чтобы получить дубликат ранее выданного исполнительного листа, которые нередко теряются в недрах Федеральной службы судебных приставов, также придётся заплатить 5 000 рублей. Таким образом, предстоящие изменения значительно повысят финансовый порог доступа к правосудию для всех категорий граждан и организаций.

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Антинародный и антиконституционный закон: дискуссия депутатов Госдумы В ходе рассмотрения законопроекта во втором и третьем чтениях депутаты столкнулись с острой критикой законопроекта о повышении госпошлин. Об этом в частности сообщает телеграм-канал Faridaily. Оксана Дмитриева (вне фракций) выступила с резкой критикой внезапности внесения поправок и их масштабов. Она предупредила, что обычные граждане массово столкнутся с проблемами при решении споров по коммунальным платежам, так как увеличение пошлин в десятки раз сделает обращение в суд недоступным для многих. По ее словам, вся система ЖКХ построена на решении судов, и вопрос повышения пошлин требовал отдельного детального обсуждения по каждому их виду. Депутат от КПРФ Алексей Куринный назвал законопроект антинародным, антиконституционным и фактически вводящим имущественный ценз на обращение в суд. Он подчеркнул, что с 2005 года минимальный размер оплаты труда вырос в 5 раз, в то время как госпошлины — в 50 раз. По его мнению, рост госпошлин в десятки раз лишает граждан возможности защищать свои права в суде, нарушая их конституционное право на правосудие. Сергей Гартунг из партии СРЗП также поддержал критику, назвав новые пошлины оброком и обвинив правительство в злонамеренном обходе регламента Госдумы ради того, чтобы избежать общественного обсуждения. Защитники законопроекта, в частности, замминистра финансов Алексей Сазанов, утверждали, что госпошлины составляют незначительную часть расходов на судебные разбирательства, учитывая необходимость оплаты услуг юристов. Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что депутаты не обязаны обсуждать законопроекты с гражданами, поскольку они уже были избраны народом.

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Судебные пошлины надо увеличивать, но в разумных пределах: мнение эксперта

Арег Оганесян юрист

«Если смотреть на законопроект с точки зрения доступности правосудия для граждан и малого бизнеса, можно смело заявить, что повышение судебных пошлин до таких высоких размеров прямо противоречит 46-ой статье Конституции РФ. Именно эта статья закрепляет гарантированный доступ к правосудию каждому гражданину РФ», — заявил в эксклюзивном комментарии для Юга.ру юрист Арег Оганесян. «Увеличение размера госпошлин приведет к тому, что судебная защита станет доступна лишь обеспеченным гражданам. В то время как необходимость обратиться в суд за защитой своих прав может возникнуть и у социально незащищенных слоев населения», — говорит юрист. Участники судопроизводства, отмечает Оганесян, могут подать ходатайство или попросить отсрочку уплаты госпошлины, однако в последнее время судьи все реже и реже удовлетворяют такие прошения. В то же время эксперт признает, что повышение пошлин может действительно привести к снижению нагрузки на судебную систему. «Чем выше порог входа, тем меньше «игроков». К сожалению, многие граждане действительно злоупотребляют своим правом на обращение в суд. Результат мы видим — перегруженные служители Фемиды. Дело в том, что, даже если подать в суд заведомо проигрышное дело, судья должен будет его рассмотреть по всем правилам судопроизводства, а это — огромный объем работы. Таким образом, с увеличением госпошлин, граждане действительно начнут оценивать рентабельность спора перед тем, как обратиться в суд», — объясняет юрист.

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