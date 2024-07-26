Жители Краснодарского края стали активнее помогать продуктами нуждающимся

Торговая сеть «Пятёрочка» вместе с благотворительным фондом X5 Group «Выручаем» и банком еды «Русь» собрали 438 тонн продуктов питания для 186 тысяч нуждающихся.

Таких цифр в рамках проекта «Корзина доброты» удалось достичь всего за 6 месяцев 2024 года — по сравнению с первым полугодием 2023-го объем продовольственной помощи вырос в 1,6 раза, а количество благополучателей увеличилось на 50%.

Больше всего продуктов питания собрали жители Краснодарского края — они пожертвовали более 47 тонн, что в 3 раза превышает объем, собранный за 6 месяцев в прошлом году. В число лидеров также вошли Воронежская область (35 тонн) и Удмуртия (21 тонна), которые показали двукратный рост.

В первом полугодии 2024 года в проекте «Корзина доброты» участвовали уже 4249 магазинов в тысячах населенных пунктов.

По словам руководителя направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алины Юхневич, размер пожертвований со стороны покупателей постоянно растет: «В России порядка 16 млн человек имеют финансовые сложности в силу тех или иных причин. Это и малоимущие семьи с детьми, и пожилые люди, которые остались без попечения родных, и матери-одиночки. Им не всегда хватает денег даже на еду. Благодаря проекту «Корзина доброты» мы как раз закрываем базовые потребности многих нуждающихся, оказывая им регулярную продовольственную помощь».