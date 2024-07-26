Жители Краснодарского края стали активнее помогать продуктами нуждающимся

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» вместе с благотворительным фондом X5 Group «Выручаем» и банком еды «Русь» собрали 438 тонн продуктов питания для 186 тысяч нуждающихся.

Таких цифр в рамках проекта «Корзина доброты» удалось достичь всего за 6 месяцев 2024 года — по сравнению с  первым полугодием 2023-го объем продовольственной помощи вырос в 1,6 раза, а количество благополучателей увеличилось на 50%.

Больше всего продуктов питания собрали жители Краснодарского края — они пожертвовали более 47 тонн, что в 3 раза превышает объем, собранный за 6 месяцев  в прошлом году. В число лидеров также вошли Воронежская область (35 тонн) и Удмуртия (21 тонна), которые показали двукратный рост.

В первом полугодии 2024 года в проекте «Корзина доброты» участвовали уже 4249 магазинов в тысячах населенных пунктов.

По словам руководителя направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алины Юхневич, размер пожертвований со стороны покупателей постоянно растет: «В России порядка 16 млн человек имеют финансовые сложности в силу тех или иных причин. Это и малоимущие семьи с детьми, и пожилые люди, которые остались без попечения родных, и матери-одиночки. Им не всегда хватает денег даже на еду. Благодаря проекту «Корзина доброты» мы как раз закрываем базовые потребности многих нуждающихся, оказывая им регулярную продовольственную помощь».

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Как поучаствовать в проекте?

Ежемесячно на территории магазинов «Пятёрочка» проходят различные благотворительные мероприятия с участием волонтеров, которые рассказывают покупателям о существующей инициативе и мотивируют сделать вклад в помощь нуждающимся.

Также в некоторых точках продаж за кассой установлены специальные короба для сбора продуктовой помощи: любой покупатель может положить в них приобретенные нескоропортящиеся товары — крупы, макароны, растительное масло, консервы, чай, сахар, сладости, сухофрукты, орехи.

Можно ли еще как-то помочь нуждающимся?

Можно, и для этого даже не потребуется выходить из дома. Оказать поддержку малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, пенсионерам возможно онлайн — через пожертвование на сайте корзинадоброты.рф. Волонтеры банка еды «Русь» регулярно формируют продовольственные наборы и развозят их людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Соцпроект «Корзина доброты» запущен X5 Group в 2015 году — его реализуют в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой». Всего за время действия проекта торговая сеть помогла почти 900 тысячам нуждающимся в 69 регионах России, а общий объем продуктовой помощи уже составляет порядка 2000 тонн.

«Пятёрочка» Благотворительность Еда

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