Краснодарцев приглашают на лекцию об искусстве Древнего Египта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 27 июля расскажут о важнейших открытиях Древнего Египта (16+)

Краснодарский проект Renaissance анонсировал на 27 июля образовательную лекцию «Искусство Древнего Египта. Колыбель человечества». Слушателям расскажут о важнейших открытиях цивилизации в архитектуре и искусстве.

Читайте также:

«Древний Египет окутан романтическим флёром: археология, гробницы, пирамиды, проклятья — эти образы растиражированы в массовой культуре, в то время как сам Древний Египет — сложная, многовековая история, чрезвычайно повлиявшая на становление человеческой цивилизации», — рассказали организаторы.

Начало в 18:00. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 июля обсудят творчество советского режиссера Андрея Тарковского. Кинокритик расскажет о метафорах в его фильмах.

Афиша Искусство Краснодар Лекции Образование отдых Развлечения

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию об искусстве Древнего Египта
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом советский фильм-скандал «Маленькая Вера»
В Геленджике откроют центр помощи и реабилитации животных
В Северной Осетии для туристов разработают дресс-код
Анапа стала самым дешевым пляжным направлением для отдыха в августе
РЖД открыли продажу билетов из Москвы в Анапу, Адлер и Новороссийск с пересадкой внутри поезда

Лента новостей

За деньги — Фемида!
23 июля, 17:42
За деньги — Фемида!
Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз: обзор скандального законопроекта
Жители Краснодарского края стали активнее помогать продуктами нуждающимся
Вчера, 17:50
Жители Краснодарского края стали активнее помогать продуктами нуждающимся
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
25 июля, 14:32
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Аферисты звонят от лица компании «Россети Кубань»

Реклама на сайте