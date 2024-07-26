Краснодарцев приглашают на лекцию об искусстве Древнего Египта

В Краснодаре 27 июля расскажут о важнейших открытиях Древнего Египта (16+)

Краснодарский проект Renaissance анонсировал на 27 июля образовательную лекцию «Искусство Древнего Египта. Колыбель человечества». Слушателям расскажут о важнейших открытиях цивилизации в архитектуре и искусстве.

«Древний Египет окутан романтическим флёром: археология, гробницы, пирамиды, проклятья — эти образы растиражированы в массовой культуре, в то время как сам Древний Египет — сложная, многовековая история, чрезвычайно повлиявшая на становление человеческой цивилизации», — рассказали организаторы.

Начало в 18:00. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.