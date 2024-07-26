В Северной Осетии для туристов разработают дресс-код
В Северной Осетии введут дресс-код для посещения объектов духовного наследия
25 июля глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем телеграм-канале, что в республике разработают туристический дресс-код. Правила будут действовать только для посещения объектов духовного наследия — Рощи Хетага, святилища Реком в Цейском ущелье и других достопримечательностей.
«Уверен, многие туристы просто не знают, что они значат для нас и как нужно выглядеть при их посещении. Поэтому важно вежливо и корректно разъяснять туристам правила нахождения в наших святилищах, храмах, мечетях. Еще раз повторю: речь идет исключительно о нормах поведения и внешнего вида на наших объектах духовного наследия»,— отметил Сергей Меняйло.
Глава республики уверен в том, что туристы с пониманием отнесутся к дресс-коду.
Как писали Юга.ру, в Северной Осетии построят глэмпинг за 110 млн рублей. На территории будет пять домов, бассейн и здание сельсовета.