Анапа стала самым дешевым пляжным направлением для отдыха в августе

Туроператоры рассказали, куда дешевле всего поехать на море в августе в России

25 июля Ассоциация туроператоров России со ссылкой на статистику «1001 Тур» сообщила , что дешевле всего отдохнуть на море в начале августа россияне смогут в Анапе. За отдых на двоих, с учетом трат на дорогу из Москвы и отель 3* с завтраками, за десять ночей придется заплатить минимум 78,6 тыс. рублей. Еще не меньше 30 тыс. рублей выйдет питание.

На второй строчке разместился Сочи. Минимальная цена на туры с вылетом 1–7 августа составляет 96 тыс. рублей с проживанием в отеле 3* с полным пансионом.

Третье место занимает Абхазия. Перелет Москва-Сочи 1–7 августа и трансфер в регион на десять ночей обойдутся в 99,4 тыс. рублей за отель 3* с завтраками.