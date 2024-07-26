Анапа стала самым дешевым пляжным направлением для отдыха в августе

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Центральный пляж Анапы © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Центральный пляж Анапы © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Туроператоры рассказали, куда дешевле всего поехать на море в августе в России

25 июля Ассоциация туроператоров России со ссылкой на статистику «1001 Тур» сообщила, что дешевле всего отдохнуть на море в начале августа россияне смогут в Анапе. За отдых на двоих, с учетом трат на дорогу из Москвы и отель 3* с завтраками, за десять ночей придется заплатить минимум 78,6 тыс. рублей. Еще не меньше 30 тыс. рублей выйдет питание.

«Прямо на сапборд выскакивают»:

На второй строчке разместился Сочи. Минимальная цена на туры с вылетом 1–7 августа составляет 96 тыс. рублей с проживанием в отеле 3* с полным пансионом.

Третье место занимает Абхазия. Перелет Москва-Сочи 1–7 августа и трансфер в регион на десять ночей обойдутся в 99,4 тыс. рублей за отель 3* с завтраками.

Как писали Юга.ру, Анапа, Геленджик и Сочи вошли в список курортов федерального значения.

Анапа дорога на курорт Курортный сбор Курорты и туризм отдых Пляжи Развлечения Сочи Черное море

Новости

В Геленджике откроют центр помощи и реабилитации животных
В Северной Осетии для туристов разработают дресс-код
Анапа стала самым дешевым пляжным направлением для отдыха в августе
РЖД открыли продажу билетов из Москвы в Анапу, Адлер и Новороссийск с пересадкой внутри поезда
В Краснодаре 2 августа не будут работать фонтаны
В Сириусе поющий фонтан закроют на профилактику до 1 августа

Лента новостей

За деньги — Фемида!
23 июля, 17:42
За деньги — Фемида!
Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз: обзор скандального законопроекта
Жители Краснодарского края стали активнее помогать продуктами нуждающимся
Сегодня, 17:50
Жители Краснодарского края стали активнее помогать продуктами нуждающимся
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Вчера, 14:32
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Аферисты звонят от лица компании «Россети Кубань»

Реклама на сайте