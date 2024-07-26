Анапа стала самым дешевым пляжным направлением для отдыха в августе
Туроператоры рассказали, куда дешевле всего поехать на море в августе в России
25 июля Ассоциация туроператоров России со ссылкой на статистику «1001 Тур» сообщила, что дешевле всего отдохнуть на море в начале августа россияне смогут в Анапе. За отдых на двоих, с учетом трат на дорогу из Москвы и отель 3* с завтраками, за десять ночей придется заплатить минимум 78,6 тыс. рублей. Еще не меньше 30 тыс. рублей выйдет питание.
«Прямо на сапборд выскакивают»:
На второй строчке разместился Сочи. Минимальная цена на туры с вылетом 1–7 августа составляет 96 тыс. рублей с проживанием в отеле 3* с полным пансионом.
Третье место занимает Абхазия. Перелет Москва-Сочи 1–7 августа и трансфер в регион на десять ночей обойдутся в 99,4 тыс. рублей за отель 3* с завтраками.
Как писали Юга.ру, Анапа, Геленджик и Сочи вошли в список курортов федерального значения.