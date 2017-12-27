Криминальные итоги — 2017. Самые громкие преступления и приговоры

Портал Юга.ру подводит итоги 2017 года. Что плохого происходило в Краснодарском крае за 12 месяцев? В этом материале мы расскажем о самых громких преступлениях и приговорах года.

Преступление года. История о «краснодарских каннибалах» История началась в начале сентября. Сначала на улице Репина в Краснодаре дорожные рабочие нашли телефон, в котором были несколько селфи неизвестного мужчины с отрубленной рукой и скальпом женщины. Через несколько дней на территории авиационного училища по улице Дзержинского нашли останки женщины в ведре. Погибшей оказалась 35-летняя местная жительница. Возбудили уголовное дело об убийстве.

Уголовное дело расследовали в обычном режиме, но в конце сентября издание «Лайф» со ссылкой на свои неназванные источники сообщило новость, которая привела в замешательство местных жителей, да и остальную страну — в городе с 1999 года орудует семья каннибалов. Преступники якобы убивали людей, съедали их по частям и даже делали заготовки. «Лайф» писал, что муж и жена подозреваются в причастности к убийствам не менее 30 человек, а их причастность к смерти семи человек уже доказана. Новость быстро вышла на федеральный уровень. Эту информацию связали с убийством 35-летней женщины.

Владельца телефона, который делал селфи с человеческими останками, установили и задержали — им оказался Дмитрий Бакшеев. Он работал разнорабочим и жил с женой Натальей в общежитии авиационного училища, хотя они оба там не работали. По уголовному делу об убийстве задержали и супругу Бакшеев.

Следствие выдвинуло свою версию преступления: 8 сентября Бакшеевы на заброшенной территории выпивали вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Возник конфликт и мужчина убил новую знакомую. Он расчленил тело, фрагменты частично спрятал, частично — оставил себе. В квартире подозреваемых нашли части человеческого тела в солевом растворе и замороженные мясные части неизвестного происхождения. В подвале рядом тоже нашли останки тела убитой.

Ход следствия по делу Бакшеевых комментировал главный следователь Краснодарского края Вадим Бугаенко. 28 сентября он сказал, что у следствия нет ни подтверждения, ни опровержения каннибализма супругов. Он подчеркнул, что нет никаких данных о массовых убийствах, пока рассматривается дело только об одном преступлении. Бакшеевым предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В октябре стали известны результаты экспертизы останков, которые нашли в квартире подозреваемых — они принадлежат одному человеку. Новый год Бакшеевы встретят под стражей. Их арест продлили до 13 февраля 2018 года.

Приговоры года История о бывшем полицейском из Горячего Ключа, который изнасиловал и убил школьницу Следствие по делу инспектора по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Ивана Сорокоумова началось еще в сентябре 2015 года. Вечером 31 августа 2015 года Сорокоумов в полицейской форме увидел во дворе многоэтажки девочек, игравших в песочнице. Он предложил детям подвезти их домой. Высадив двух младших девочек, Сорокоумов увез старшую — 12-летнюю — на окраину Горячего Ключа «где совершил с находившейся в беспомощном состоянии девочкой насильственный половой акт, а после иные действия сексуального характера». В это время мать девочки уже обратилась в полицию и ее начали искать. Сорокоумов узнал об этом от коллеги. Опасаясь, что изнасилованная девочка выдаст его, он отвез ее в район станицы Саратовской, несколько раз ударил по голове битой и сбросил со склона в сторону реки Псекупс. Девочка умерла от открытой черепно-мозговой травмы.

Во время расследования выяснилось, что насилие 12-летней девочки было не один раз — Сорокоумов с середины мая 2015 года вывозил ее в безлюдные места и насиловал. В деле было еще две несовершеннолетних потерпевших, с которыми инспектор занимался сексом: 14-летняя и 15-летняя девочка. С 14-летней девочкой Сорокоумов совершил «половое сношение и развратные действия» вместе с сообщником — 23-летним Сергеем Калгановым. Мужчины платили ей денежное вознаграждение.

Суд над Сорокоумовым и Калгановым начался в январе 2017 года. В апреле бывший полицейский признался в убийстве 12-летней девочки и половом сношении с ней. По эпизодам с другими девочками вину он не признал. Выступая с последним словом в Краснодарском краевом суде, Сорокоумов просил судью обратить внимание на то, что он признал вину, добровольно сообщил о преступлении, раскаялся и извинился. Также он напомнил, что у него на иждивении есть малолетний ребенок.

31 мая суд признал Сорокоумова виновным по четырем статьям и приговорил к 23 годам лишения свободы (из них первые семь лет в тюрьме) и лечению у психиатра. Также ему на 17 лет запретили занимать должности, связанные с воспитанием и обучением детей. Калганова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

«Ну, выйдет он. Не знаю… А вот ребенок мой никогда не выйдет. Сегодня как раз год и девять месяцев, как это случилось. А 17 июня ей бы было 14 лет», — сказала журналистам мать погибшей девочки после оглашения приговора.

В декабре Сорокоумов и Калганов пытались обжаловать наказание в Верховном суде. Экс-полицейский просил снизить срок до 15 лет, Калганов требовал отменить наказание вовсе и оправдать его. Апелляционная инстанция отклонила жалобы.

История о сотрудниках Белореченской воспитательной колонии, избивших подростков

25 ноября 2015 года в Белореченскую воспитательную колонию для отбывания наказания прибыли семь подростков. По указанию и. о. начальника колонии его сотрудники «в профилактических целях» избили осужденных без законных оснований для применения физической силы. Шестеро подростков получили травмы разной степени тяжести, а 16-летний Виталий Поп скончался от полученных травм. Возбудили уголовное дело по трем статьям. Его фигурантами стали исполнявший обязанности начальника колонии Владислав Иванов и девять сотрудников колонии.

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В колонию с проверкой приехал директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко. После этого оттуда уволили 17 сотрудников. После случая в Белореченске ФСИН обещала проверить все воспитательные колонии страны.

Уголовное дело направили в суд в конце 2016 года. Объем дела составил 24 тома, размер обвинительного заключения превысил 1 тыс. листов. Приговор суд сотрудникам колонии огласили 12 мая. И.о. начальника Белореченской воспитательной колонии Вячеслав Иванов, дежурный помощник начальника колонии Сергей Андриященко, воспитатель Валерий Заднепревский, оперативные сотрудники Роман Берсенев, Сергей Лабинский, сотрудники отдела охраны БВК Арсен Шамхалов, Андрей Криволапов, Валерий Савченко, Павел Грицина, Муса Аллаев признаны виновными в злоупотреблении и превышении должностных полномочий с применением насилия и в организации совершения преступления. Шамхалов и Криволапов также признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мать погибшего подростка Светлана Поп во время прений попросила выделить подсудимого Андриященко — по ее словам, он единственный принес искренние извинения и частично возместил моральный ущерб.

Андриященко, Заднепревский, Грицин, Иванов, Берсенев, Лабинский, Савченко, Аллаев получили от 2 лет 6 месяцев до 5 лет лишения свободы. Шамхалова и Криволапова осудили на 11 лет исправительной колонии строгого режима. Все осужденные также лишены права занимать должности в системе ФСИН РФ сроком на три года. Позже осужденные обжаловали приговоры в Краснодарском краевом суде, и тот в среднем на несколько месяцев сократил сроки семерым — при смягчении приговора учли участие фигурантов в «боевых действиях по защите Отечества» и частичное возмещение вреда потерпевшим.

История о слепом юноше из Сочи, которого осудили за двойное убийство

Юга.ру подробно писали о случае слепого сочинца Марка Яворского, которому назначили 7,5 лет колонии по обвинению в убийстве. Материал «Сложное дело» вы можете почитать здесь.

По версии следствия, 19 января 2015 года 16-летний Марк Яворский и его 16-летняя девушка Яна Безногова проводили время с группой бездомных, которые выпивали в заброшенном здании. Девушка обнаружила пропажу денег — около 100 рублей. Яворский обвинил в этом 43-летнего Валерия Шулико, между ними возник конфликт. Подросток и другие бездомные начали избивать мужчину ногами и руками по голове и телу. После этого компания оставила избитого на полу и продолжила выпивать. Спустя время у Яворского возник конфликт с другим бездомным — Максимом Корниенко. Юноша стал избивать его, к драке присоединились остальные мужчины. Из-за травм оба избитых скончались.

Девушка Яна Безногова утверждала, что Яворский не принимал участие в драке. Мать подростка Оксана Яворская заявляла, что потасовка, в результате которой погибли мужчины, произошла после того, как Яна и Марк уехали из санатория (по заключению экспертизы, смерть избитых от травм наступила между 01:00 и 03:00, а на камерах видеонаблюдения Марк возвращается домой около 21:00 без следов крови на одежде). Против Яворского выступили два свидетеля — Андрей Козлов (который также являлся обвиняемым) и 40-летний бездомный Александр Афонин.

Марк Яворский — инвалид детства по зрению, он провел в СИЗО больше года, а в мае 2016 года Марка поместили под домашний арест. В заключении здоровье молодого человека ухудшилось, фонд «Общественный вердикт» утверждает, что к проблемам со зрением добавилась болезнь почек. При этом сторона потерпевших — адвокат Надежда Ступак — заявляла, что в деле не имеется ни одного заключения эксперта, подтверждающего, что мальчик он слепой.

В августе 2016 года Хостинский районный суд Сочи признал Яворского виновным в умышленном причинении среднего вреда и тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевших по неосторожности и приговорил к восьми годам лишения свободы. Юноша оставался под домашним арестом до апелляции в Краснодарском краевом суде, которая состоялась в феврале 2017 года. Краевой суд сократил срок на полгода и Яворский отправился в колонию общего режима в Приморско-Ахтарском районе.