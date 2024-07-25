В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Аферисты звонят от лица компании «Россети Кубань»

25 июля «Россети Кубань» сообщили , что в Краснодарском крае и Адыгее появился новый вид мошенничества. Аферисты выясняют у пользователей личные данные от лица организации.

«Под предлогом установки или замены приборов учета электроэнергии мошенники обманным путем запрашивают от лица компании «Россети Кубань» персональные данные жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, а также логин и пароль от портала «Госуслуги», которые могут быть использованы в злонамеренных целях», — рассказали в компании.

«Россети Кубань» напомнили, что их сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию по телефону.