В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Аферисты звонят от лица компании «Россети Кубань»

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жителям Краснодарского края и Адыгеи звонят мошенники, представляясь сотрудниками компании «Россети Кубань»

25 июля «Россети Кубань» сообщили, что в Краснодарском крае и Адыгее появился новый вид мошенничества. Аферисты выясняют у пользователей личные данные от лица организации.

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«Под предлогом установки или замены приборов учета электроэнергии мошенники обманным путем запрашивают от лица компании «Россети Кубань» персональные данные жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, а также логин и пароль от портала «Госуслуги», которые могут быть использованы в злонамеренных целях», — рассказали в компании.

«Россети Кубань» напомнили, что их сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию по телефону.

Как писали Юга.ру, краснодарская полиция рассказала о новом способе кражи денег с банковских счетов. Мошенники используют ситуацию, когда неактивные сим-карты с отрицательным или нулевым балансом через период до шести месяцев снова поступают в продажу. 

Мошенничество Полиция

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