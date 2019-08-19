Суд рассмотрит прошение Мамаева и Кокорина об УДО
В Белгородской области суд в сентябре рассмотрит прошение футболистов Мамаева и Кокорина об условно-досрочном освобождении
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С чего все началось? Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, игрок «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала, а также чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого спортсмены оказались под следствием.
Что решил суд? Следствие длилось полгода, все это время спортсмены находились под стражей. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Судья заявила, что все четверо «совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
Почему футболисты просят об УДО сейчас? 13 мая стало известно, что спортсмены смогут просить об условно-досрочном освобождении после прибытия в колонию. Футболистов этапировали в исправительную колонию в Белгороде только 4 июля — почти через два месяца после вынесения приговора. 2 августа Мамаев и Кокорин подали прошения, их зарегистрировали в Алексеевском суде Белгородской области. Дату заседания назначили на 6 сентября, пишет «Интерфакс».
Если суд откажет в УДО, Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, Кокорин — 7 декабря.
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Что будет с футболистами после освобождения? На следующий день после драки «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении договора с Павлом Мамаевым. Тогда же Российская премьер-лига сделала официальное заявление по поводу инцидентов и сообщила, что хулиганам не место в футболе. В питерском клубе сказали, что сейчас не считают необходимым «говорить о наказании игрока со стороны клуба», однако пообещали, что оно последует. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что если причастность Мамаева и Кокорина к драке будет доказана, они навсегда потеряют место в национальной сборной.
В феврале «Краснодар» подтвердил намерение разорвать контракт с полузащитником. К концу месяца стало известно, что Мамаев подешевел на 1 млн евро, а в середине марта он вылетел из топ-10 самых дорогих футболистов черно-зеленых.
Несмотря на это, футболисты продолжали тренироваться в СИЗО. Для этого Мамаев перешел в камеру с худшими условиями. Сотрудники ФСИН устроили несколько матчей с участием спортсменов — с подозреваемыми и обвиняемыми, а также с профессиональным клубом.
Глава Чечни Рамзан Кадыров еще в октябре выразил поддержку футболистам и заявил о готовности принять Мамаева и Кокорина в «Ахмат», а в мае, после вынесения приговора, подтвердил свои намерения.
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