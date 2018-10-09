«Краснодар» направил в РФС заявление и попросил расторгнуть контракт с Мамаевым — «Чемпионат»
Футбольный клуб «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении договора с полузащитником Павлом Мамаевым
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Об этом 9 октября сообщил председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктор Березов. По его словам, клуб направил заявление в РФС.
«Мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней. Но, я думаю, мы соберемся пораньше», — уточнил Березов.
Он добавил, что «Зенит» такое заявление не направлял, сообщает «Чемпионат».
В пресс-службе ФК «Краснодар» порталу Юга.ру не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о заявлении в РФС.
Как сообщали Юга.ру, «Краснодар» заявил, что намерен добиться расторжения контракта с Мамаевым после его драки в кафе Москвы, которая произошла 8 октября. В инциденте участвовал и форвард «Зенита» Александр Кокорин. В результате пострадали двое сотрудников Минпромторга. Позже опубликовали видео с места драки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мамаева и Кокорина 9 октября правоохранители вызвали на допрос.
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9 октября стало известно, что футболисты за час до инцидента в кафе избили водителя телеведущей Первого канала. Произошедшее попало на видео.
«Краснодар» и «Зенит» прокомментировали произошедшее. Клуб «черно-зеленых» заявил, что примет все возможные санкции против Мамаева и максимально оштрафует его. В «Зените» сообщили, что пока не стоит «говорить о наказании игрока со стороны клуба». Однако добавили, что наказание все же последует.
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