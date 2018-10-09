«Краснодар» направил в РФС заявление и попросил расторгнуть контракт с Мамаевым — «Чемпионат»

Футбольный клуб «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении договора с полузащитником Павлом Мамаевым

Об этом 9 октября сообщил председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктор Березов. По его словам, клуб направил заявление в РФС.

«Мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней. Но, я думаю, мы соберемся пораньше», — уточнил Березов.

Он добавил, что «Зенит» такое заявление не направлял, сообщает «Чемпионат».