Команда Кокорина и Мамаева победила профессионалов в колонии
Футболисты сыграли в колонии товарищеский матч
На территории исправительной колонии №4 в Белгородской области состоялся товарищеский матч. Команда заключенных под названием «Золотой лев», в составе которой играли Павел Мамаев и Александр Кокорин, обыграла соперников из коллектива «Салют». Команда представляет профессиональную футбольную лигу России.
Матч длился два тайма по 20 минут на площадке для минифутбола, сообщает «Спорт-Экспресс». Итоговый счет — 4:2. Мамаев отметился хет-триком, а Александр Кокорин после игры поблагодарил футбольный клуб «Зенит» за заботу, и пообещал быть верным клубу до завершения карьеры, если это понадобится.
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