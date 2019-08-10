Команда Кокорина и Мамаева победила профессионалов в колонии

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Футболисты сыграли в колонии товарищеский матч

На территории исправительной колонии №4 в Белгородской области состоялся товарищеский матч. Команда заключенных под названием «Золотой лев», в составе которой играли Павел Мамаев и Александр Кокорин, обыграла соперников из коллектива «Салют». Команда представляет профессиональную футбольную лигу России.

Матч длился два тайма по 20 минут на площадке для минифутбола, сообщает «Спорт-Экспресс». Итоговый счет — 4:2. Мамаев отметился хет-триком, а Александр Кокорин после игры поблагодарил футбольный клуб «Зенит» за заботу, и пообещал быть верным клубу до завершения карьеры, если это понадобится.

Павел Мамаев Суд Футбол

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