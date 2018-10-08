Министр спорта пригрозил Кокорину и Мамаеву недопуском в сборную из-за драки

Если будет доказана причастность к драке в московском кафе полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, они навсегда потеряют место в национальной сборной, заявил министр спорта РФ Павел Колобков

Министр заявил, что в инциденте еще предстоит разобраться, но смягчающих обстоятельств в этой ситуации быть не может. «Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, то это недопустимо — неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол», — цитирует Колобкова ТАСС. Он также призвал владельцев клубов, за которые выступают игроки, «сделать выводы».

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«Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», — сказал глава ведомства. Телеграм-канал Mash ранее писал, что РФС не будет наказывать Кокорина и Мамаева за драку, так как занимается только теми вопросами, которые относятся к матчам. Как сообщали Юга.ру, утром 8 октября в одном из кафе на Арбате компания молодых людей напала на чиновника Минпромтогра РФ. Mash писал, что конфликт начался после того, как мужчина сделал замечание, так компания шумно себя вела. Персоналу показалось, что они пьяны или находятся под действием наркотиков. Позже стало известно, что пострадавшим оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. В пресс-службе ведомства сообщили о двух пострадавших — Денисе Паке и гендиректоре научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергее Гайсине. Пострадавшие обратились с заявлением об инциденте в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о побоях.