ФК «Краснодар» не передумал разрывать контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» по-прежнему намерен разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым

Об этом сообщил главный тренер команды Мурад Мусаев. По его словам, клуб не намерен менять свою позицию по вопросу пребывания Мамаева в команде.

«Клуб уже несколько раз по Мамаеву объяснял свою позицию. Не считаю, что нужно что-то комментировать дополнительно», — цитирует тренера ТАСС.