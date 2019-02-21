ФК «Краснодар» не передумал разрывать контракт с Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» по-прежнему намерен разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым
Читайте также:
Об этом сообщил главный тренер команды Мурад Мусаев. По его словам, клуб не намерен менять свою позицию по вопросу пребывания Мамаева в команде.
«Клуб уже несколько раз по Мамаеву объяснял свою позицию. Не считаю, что нужно что-то комментировать дополнительно», — цитирует тренера ТАСС.
Как писали Юга.ру, Павла Мамаева и братьев Кокориных, а также их друга Александра Протасовицкого подозревают в том, что они 8 октября избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала.
Читайте также:
11 октября их арестовали по делу о побоях и хулиганстве. Суд 6 февраля продлил арест до апреля. Футболисты находятся под стражей в «Бутырке».
Футбольный клуб «Краснодар» в октябре обратился в РФС с заявлением о расторжении договора с Мамаевым.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.