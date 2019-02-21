ФК «Краснодар» не передумал разрывать контракт с Мамаевым

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Краснодар» по-прежнему намерен разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым

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Об этом сообщил главный тренер команды Мурад Мусаев. По его словам, клуб не намерен менять свою позицию по вопросу пребывания Мамаева в команде.

«Клуб уже несколько раз по Мамаеву объяснял свою позицию. Не считаю, что нужно что-то комментировать дополнительно», — цитирует тренера ТАСС.

Как писали Юга.ру, Павла Мамаева и братьев Кокориных, а также их друга Александра Протасовицкого подозревают в том, что они 8 октября избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала. 

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11 октября их арестовали по делу о побоях и хулиганстве. Суд 6 февраля продлил арест до апреля. Футболисты находятся под стражей в «Бутырке».

Футбольный клуб «Краснодар» в октябре обратился в РФС с заявлением о расторжении договора с Мамаевым.

Мурад Мусаев Павел Мамаев ФК «Краснодар» Футбол

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