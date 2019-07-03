Скульптуру Кокорина и Мамаева установили под водой в Анапе

В подводном музее Большого Утриша в июне дайверы установили скульптуру футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Скульптуру разместили на дне подводного музея в дайвинг-центре «Утриш». Ее сопроводили плакатом «Свободу Кокорину и Мамаеву», говорится на официальной странице центра во «ВКонтакте».

«То, что сейчас творится, — ну честное слово, это перебор... Павел и Александр уже свое получили! Мы за свободу Кокорина и Мамаева», — говорится в подписи к фотографии.

«Скульпутуру изготовили пару лет назад. Мы решили установить ее и приурочить к событиям, произошедшим с футболистами, — рассказал порталу Юга.ру представитель дайвинг-центра «Утриш». — У нас большой подводный музей, там более 40 скульптур: Посейдон, Ленин, Сталин и другие».

Собеседник добавил, что погрузиться в подводный музей может любой желающий.