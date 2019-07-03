Скульптуру Кокорина и Мамаева установили под водой в Анапе
В подводном музее Большого Утриша в июне дайверы установили скульптуру футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Скульптуру разместили на дне подводного музея в дайвинг-центре «Утриш». Ее сопроводили плакатом «Свободу Кокорину и Мамаеву», говорится на официальной странице центра во «ВКонтакте».
«То, что сейчас творится, — ну честное слово, это перебор... Павел и Александр уже свое получили! Мы за свободу Кокорина и Мамаева», — говорится в подписи к фотографии.
«Скульпутуру изготовили пару лет назад. Мы решили установить ее и приурочить к событиям, произошедшим с футболистами, — рассказал порталу Юга.ру представитель дайвинг-центра «Утриш». — У нас большой подводный музей, там более 40 скульптур: Посейдон, Ленин, Сталин и другие».
Собеседник добавил, что погрузиться в подводный музей может любой желающий.
Как сообщали Юга.ру, 8 октября 2018 года футболист «Краснодара» Павел Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого они оказались под следствием.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным в ст. 116 УК РФ (Побои). Братья Кокорины получили по 1 году 6 месяцев лишения свободы.
Все материалы по теме:
Как расследовали теракт с автобусом в 1971 году в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.