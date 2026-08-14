На АЗС Таганрога закончились запасы топлива: бензин продают по цене до 130 рублей за литр
В Таганроге зафиксировали очереди на АЗС и резкий рост цен на топливо из-за перебоев с поставками
13 августа пресс-служба мэрии Таганрога сообщила, что запасы бензина и дизельного топлива на АЗС города отсутствуют — станции работают в режиме «подвоза». Однако поставки идут с перебоями.
По данным администрации, 13 августа ситуация с наличием топлива и ценами на 34 АЗС города выглядела следующим образом:
- АИ-92: был на 21 АЗС — от 65,05 до 119 рублей за литр;
- АИ-95: на 20 АЗС — от 72,05 до 130 рублей за литр;
- ДТ: продавалось на 27 АЗС — от 75 до 128 рублей за литр.
Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги:
В мэрии также рассказали, что из-за скачка цен на заправках, где стоимость литра держится в пределах 90 рублей, выстраиваются очереди до 50 автомобилей.
Глава Таганрога Светлана Камбулова признала проблему, предупредив, что проблема с топливом «не решится мгновенно» и жителям необходимо запастись терпением.
Как писали Юга.ру, власти Сочи посоветовали автомобилистам пересесть на электрички из-за дефицита бензина.
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