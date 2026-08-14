На АЗС Таганрога закончились запасы топлива: бензин продают по цене до 130 рублей за литр

В Таганроге зафиксировали очереди на АЗС и резкий рост цен на топливо из-за перебоев с поставками

13 августа пресс-служба мэрии Таганрога сообщила, что запасы бензина и дизельного топлива на АЗС города отсутствуют — станции работают в режиме «подвоза». Однако поставки идут с перебоями.

По данным администрации, 13 августа ситуация с наличием топлива и ценами на 34 АЗС города выглядела следующим образом: