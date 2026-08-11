«Аврора», казаки, кактусы. Кто и зачем прячет на улицах Краснодара маленькие мозаики?

Случайная находка на улице Коммунаров — маленькая мозаика казака — заставила редактора Юга.ру Марину Солошко почувствовать себя случайным свидетелем, перехватившим тайное послание. Кто и зачем прячет искусство там, где его никто специально не ищет? Поиск автора привел в телеграм-канал Arkhe.tip исследователя архитектуры Руслана Деды. Мы отыскали все его сохранившиеся мозаики и расспросили о мотивах и судьбе уличных работ.

«Кактусы» ул. Песчаный проезд, 5 Два цветущих кактуса укоренились на отмостке четырехэтажки со стороны ухоженного палисадника. На эти работы Руслана вдохновила женщина, которая выращивает кактусы в общем дворе. Хозяйка колючих угодий стрит-арт одобрила — вечно цветущие растения пришлись ей по душе.

Мозаичные кактусы Руслана Деды © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Случалось ли, что мозаики вызывали негативную реакцию у бдительных горожан, управляющих компаний или участковых?

Руслан Деды исследователь архитектуры, автор телеграм-канала Arkhe.tip

— Я не всегда могу получить обратную связь от тех, кто встречает мозаики в городе: я не оставляю на них ни ссылок, ни подписей, можно сказать, действую инкогнито. Все свои работы показываю только в Telegram. Несколько раз я снимал короткие ролики с мозаиками, и в комментариях к ним люди писали, что видели работы вживую, находили их во время прогулок, и им это понравилось. В целом реакция чаще всего положительная. Ни с управляющими компаниями, ни с участковыми конфликтов не случалось.

«Казак на коне» ул. Захарова, 45/1

Эту работу Руслан символично разместил недалеко от места, где когда-то находилась Екатеринодарская крепость — своеобразный «нулевой километр», с которым принято связывать зарождение города. Чтобы найти мозаику, придется немного побродить: она расположилась на техническом помещении в глубине сталинских дворов.

Мозаика «Казак на коне» Руслана Деды © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Мозаика «Казак на коне» Руслана Деды © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Это уже вторая работа в районе Горогородов. Почему именно здесь?

— Горогороды стали первым местом, где появились мои мозаики, во многом потому, что я сам тут живу. Кроме того, здесь много подходящих мест для небольших работ: я считаю, что уместнее и безопаснее размещать мозаики на советских зданиях, чем на объектах культурного наследия или современных жилых комплексах. Так меньше риск навредить исторической архитектуре или вызвать вопросы у собственников.

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«Аврора» ул. Красная, 200 Образ одного из главных символов города в миниатюре рядом с «Табрисом» на Красной — самая свежая и самая любимая работа Руслана. Ей он доволен и с точки зрения дизайна, и по смыслу. В этой маленькой модели поселилась тихая ностальгия по временам, когда кинотеатр был сердцем городской жизни. Многие краснодарцы с трепетным вниманием следят за его судьбой.

Мозаика «Аврора» Руслана Деды © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Мозаика «Аврора» Руслана Деды © Фото Марины Солошко, Юга.ру

По какому принципу вы выбираете место для мозаек и что вообще первично: локация или идея? — Чаще всего первично место. Я стараюсь не просто разместить изображение где угодно, а найти точку, где работа будет связана с окружающим пространством. Иногда сама архитектура, история места или особенности района подсказывают, какой образ там должен появиться.

«Казак» ул. Коммунаров, 33 До горогородов Руслан долгое время жил в историческом центре на улице Коммунаров и периодически натыкался на патрули казаков, которые иногда профилактически его обыскивали. Два таких места получили символичные мозаичные отметки: на улице Коммунаров, 33 и 79. Правда, совсем недавно последняя из них канула в Лету.

Мозаика «Казак» Руслана Деды © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Мозаика «Казак» Руслана Деды © Фото Марины Солошко, Юга.ру

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Из 13 ваших мозаик уцелели только шесть. Как быстро они пропадают после поклейки? Кто и почему их срывает? — К сожалению, часть мозаик со временем исчезает. В большинстве случаев их убирают люди, которые не вполне понимают уличное искусство: кто-то считает их посторонним предметом на стене, кто-то воспринимает как обычную плитку и просто снимает. Точно узнать невозможно. Уличное искусство всегда живет своей жизнью, поэтому исчезновение отдельных работ — часть этого процесса.

«Гусь» Парк «Городской сад» Эта мозаика пережила зиму не без потерь: несколько плиток отвалились от сетки. Но мини-версию гусей, что пасутся на птичьем острове, все еще можно увидеть на трансформаторной будке неподалеку от входа с улицы Захарова.

А вот пернатые прототипы мозаичного гуся перезимовали благополучно и все так же мирно отдыхают у пруда.

Гуси в парке «Городской сад» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сложно ли создать мозаику, из чего она состоит и где можно научиться этому искусству? — Самостоятельно освоить мозаику довольно сложно. Лучше начать с мастер-класса — так гораздо проще понять основные принципы работы и избежать типичных ошибок. Даже небольшая работа отнимает много времени: сначала я создаю эскиз, затем подбираю цвета и элементы, после чего выкладываю мозаику, переношу на сетку и скрепляю клеем. Для своих работ я использую керамическую и стеклянную мозаику.

«Персонаж из мира D&D» ул. Краснофлотская, 67

Гостей таверны «Третий глаз» встречает мозаичный ящер с мечом — еще одна работа Руслана. Здесь автор часто играет в D&D (от англ. Dungeons & Dragons — «Подземелья и драконы») — настольную ролевую игру, построенную на коллективном сторителлинге: участники вместе придумывают историю и проживают приключения своих героев.

Мозаика «Персонаж из мира D&D» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Мозаика «Персонаж из мира D&D» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Это последняя из шести сохранившихся мозаик Руслана Деды в Краснодаре. Самое время узнать, как к нему вообще пришла идея украшать город такими работами. — Идея появилась после случайного знакомства в хостеле в Самаре с казанским художником. Это был Тимур Микулишна, он занимался мозаикой и сильно вдохновил меня попробовать себя в этом направлении. На следующий год я приехал в Казань на его мастер-класс и побывал в мастерской. Там я увидел весь процесс создания работ, понял технологию и различные тонкости этого искусства. После этого и захотелось перенести такой формат в Краснодар — делать небольшие художественные детали, которые люди могут случайно находить во время прогулок.

«Казак за ноутбуком» У этой работы пока нет адреса, и читатели Юга.ру видят ее одними из первых.

Новая мозаика казака © Фото из личного архива Руслана Деды

— На создание этой мозаики меня вдохновила работа художников из Владивостока — оммаж на древнегреческую скульптуру «Гибель Лаокоона и его сыновей». Только вместо коварных змей, удушающих троянского жреца и его детей, были изображены электросамокаты. Это единственная их работа, которую я видел, и она зацепила меня своей идеей. Мне захотелось по-своему переосмыслить этот прием и показать нашу культуру через современные реалии. Поэтому я изобразил казака, работающего за ноутбуком.

Каких еще мозаичных мастеров из Краснодара и других городов вы знаете, чьи работы вам нравятся? — Из современных краснодарских авторов знаю только одного — Miles. У него своя подача, рассчитанная на массовость, и большое количество работ. Я же придерживаюсь другого подхода: делаю мозаики реже, но стараюсь уделять максимум внимания проработке каждой из них.

При этом меня вдохновляют не только современные авторы. В Краснодаре сохранилось немало замечательных образцов советской монументальной мозаики. Во многом именно они и подтолкнули меня начать заниматься этим направлением.

Мозаики, которых больше нет: