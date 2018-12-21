Мамаеву и Кокорину поменяли статью обвинения

Краснодарский край, Вся Россия

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Следствие в СИЗО вменило футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также их товарищу Александру Протасовицкому вместо статьи о побоях статью за причинение легкого вреда здоровью

Об этом 21 декабря сообщил адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик. По его словам, статью изменили в связи с тем, что по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью.

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Наказание по обеим статьям одинаковое — до двух лет лишения свободы. Также в деле осталось обвинение в хулиганстве, отмечает RT

Как сообщали Юга.ру, 8 октября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл и их друг, спортсмен Александр Протасовицкий избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллеги, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Тверской суд Москвы 11 октября арестовал футболистов на два месяца. В ноябре срок заключения продлили до февраля 2019 года. 

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Мосгорсуд 18 декабря рассматривал апелляционную жалобу о продлении ареста и отказался отпустить фигурантов дела. По решению суда, они останутся под арестом до 8 февраля. 

О том, как проходил суд над Мамаевым и Кокориным, читайте здесь.

Драки Павел Мамаев ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Хулиганство

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