Суд продлил арест Мамаеву и Кокорину до сентября
Пресненский суд Москвы 3 апреля продлил на полгода арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
Футболисты находятся в СИЗО уже полгода. О продлении ареста на заседании просил прокурор.
Суд постановил продлить арест до 25 сентября. Также было решено оставить под стражей Кирилла Кокорина и их друга Александра Протасовицкого, которые также проходят по этому делу.
Первое открытое заседание состоится 9 апреля, передает «Чемпионат».
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Как сообщали Юга.ру, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий оказались под арестом после того, как 8 октября они стали участниками драки с чиновником Минпромторга и его коллегой, а позже — с водителем ведущей Первого канала.
11 октября их арестовали по делу о побоях и хулиганстве. А 6 февраля суд продлил арест до апреля. 25 марта дело направили в суд.
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