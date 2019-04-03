Суд продлил арест Мамаеву и Кокорину до сентября

Пресненский суд Москвы 3 апреля продлил на полгода арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

Суд постановил продлить арест до 25 сентября. Также было решено оставить под стражей Кирилла Кокорина и их друга Александра Протасовицкого, которые также проходят по этому делу.

Футболисты находятся в СИЗО уже полгода. О продлении ареста на заседании просил прокурор.

Как сообщали Юга.ру, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий оказались под арестом после того, как 8 октября они стали участниками драки с чиновником Минпромторга и его коллегой, а позже — с водителем ведущей Первого канала.

11 октября их арестовали по делу о побоях и хулиганстве. А 6 февраля суд продлил арест до апреля. 25 марта дело направили в суд.