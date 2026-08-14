В Краснодаре выросло число АЗС с бензином: где можно заправиться 14 августа

Краснодарский край

Распечатать

  • Информационный стенд на АЗС © Фото Людмилы Сакс, Юга.ру
    Информационный стенд на АЗС © Фото Людмилы Сакс, Юга.ру

Свежая топливная сводка Краснодара на 14 августа

14 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в пятницу в городе работают 78 АЗС. Власти предупредили, что в течение дня ситуация может измениться.

Сейчас топливо доступно в следующем количестве:

  • АИ-92 — на 50 АЗС;
  • АИ-95 — на 46 АЗС;
  • АИ-100 — на 9 АЗС;
  • дизельное топливо — на 72 АЗС.

Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги:

Где можно заправиться:

  • «Роснефть» — трасса Краснодар — Кропоткин в направлении хутора Ленина, Уральская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, район станицы Елизаветинской, Кубанская Набережная и Крупской.
  • «Лукойл» — Тургенева, проспект Чекистов, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход и Коммунаров.
  • «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская и Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть» — Селезнева, Новороссийская, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин в направлении от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова и Ялтинская.
  • Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского и Пластунская.
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе.
  • VP — район поселка Индустриального.
  • «СитиОйл» — Мачуги и Ростовское шоссе.
  • Teboil — Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан и Новороссийская.
  • «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная и Восточный обход.
  • Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина и Красных Партизан.
  • «КТК» — улица Александра Покрышкина.
  • «Ирбис» — улица Степана Разина.
  • PNB — Монтажников и Шевченко.
  • «Сивнефть» — Уральская.
  • «Партнер» — Уральская.
  • «ОПТИ» — Красных Партизан.
  • Petrol — улица 70-летия Октября.

На некоторых АЗС собственники по-прежнему ограничивают отпуск топлива. В таких случаях бензин и дизтопливо отпускают только в бак автомобиля — заправлять канистры нельзя.

Еще 28 АЗС пока не продают топливо. Девять заправочных станций временно закрыты из-за ремонта или ребрендинга.

Как писали Юга.ру, на АЗС Таганрога закончились запасы топлива: бензин продают по цене до 130 рублей за литр.

Автомобили Краснодар Топливо

Все материалы по теме:

Новости

На трех улицах в центре Краснодара ограничат движение транспорта. Где и когда?
«Мы в крайнем отчаянии». Краснодарцы обратились к президенту из-за строительства ТЦ у их домов 
Прохладные ночи и жара до +33 °C: какой будет погода на Кубани в выходные?
Кавказский заповедник поднял цены на маршруты: сколько теперь стоит вход 
На складах Wildberries из-за атак БПЛА сгорели более 11 млн книг
Море в Анапе резко остыло до 17 °C: в чем причина и какая вода на других курортах?

Лента новостей

«В закрытой банке футбол не развивается»
Сегодня, 14:14
«В закрытой банке футбол не развивается»
Алексей Андронов — про отъезд Сперцяна, эпоху Уткина и итоги ЧМ-2026
Южные аграрии не могут продать зерно
Сегодня, 10:45
Южные аграрии не могут продать зерно
Депутат Госдумы предложил правительству выкупить 20 млн тонн
Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги
Вчера, 13:31
Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги
Бензин продают менее половины АЗС

Реклама на сайте