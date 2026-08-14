В Краснодаре выросло число АЗС с бензином: где можно заправиться 14 августа

Сейчас топливо доступно в следующем количестве:

14 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил , что утром в пятницу в городе работают 78 АЗС. Власти предупредили, что в течение дня ситуация может измениться.

Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги:

Где можно заправиться:

«Роснефть» — трасса Краснодар — Кропоткин в направлении хутора Ленина, Уральская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, район станицы Елизаветинской, Кубанская Набережная и Крупской.

«Лукойл» — Тургенева, проспект Чекистов, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход и Коммунаров.

«Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская и Ейское шоссе.

«Газпромнефть» — Селезнева, Новороссийская, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин в направлении от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова и Ялтинская.

Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского и Пластунская.

«Татнефть» — Ростовское шоссе.

VP — район поселка Индустриального.

«СитиОйл» — Мачуги и Ростовское шоссе.

Teboil — Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан и Новороссийская.

«Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная и Восточный обход.

Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина и Красных Партизан.

«КТК» — улица Александра Покрышкина.

«Ирбис» — улица Степана Разина.

PNB — Монтажников и Шевченко.

«Сивнефть» — Уральская.

«Партнер» — Уральская.

«ОПТИ» — Красных Партизан.

Petrol — улица 70-летия Октября.

На некоторых АЗС собственники по-прежнему ограничивают отпуск топлива. В таких случаях бензин и дизтопливо отпускают только в бак автомобиля — заправлять канистры нельзя.

Еще 28 АЗС пока не продают топливо. Девять заправочных станций временно закрыты из-за ремонта или ребрендинга.