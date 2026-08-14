В Краснодаре выросло число АЗС с бензином: где можно заправиться 14 августа
Свежая топливная сводка Краснодара на 14 августа
14 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в пятницу в городе работают 78 АЗС. Власти предупредили, что в течение дня ситуация может измениться.
Сейчас топливо доступно в следующем количестве:
- АИ-92 — на 50 АЗС;
- АИ-95 — на 46 АЗС;
- АИ-100 — на 9 АЗС;
- дизельное топливо — на 72 АЗС.
Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги:
Где можно заправиться:
- «Роснефть» — трасса Краснодар — Кропоткин в направлении хутора Ленина, Уральская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, район станицы Елизаветинской, Кубанская Набережная и Крупской.
- «Лукойл» — Тургенева, проспект Чекистов, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход и Коммунаров.
- «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская и Ейское шоссе.
- «Газпромнефть» — Селезнева, Новороссийская, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин в направлении от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова и Ялтинская.
- Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского и Пластунская.
- «Татнефть» — Ростовское шоссе.
- VP — район поселка Индустриального.
- «СитиОйл» — Мачуги и Ростовское шоссе.
- Teboil — Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан и Новороссийская.
- «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная и Восточный обход.
- Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина и Красных Партизан.
- «КТК» — улица Александра Покрышкина.
- «Ирбис» — улица Степана Разина.
- PNB — Монтажников и Шевченко.
- «Сивнефть» — Уральская.
- «Партнер» — Уральская.
- «ОПТИ» — Красных Партизан.
- Petrol — улица 70-летия Октября.
На некоторых АЗС собственники по-прежнему ограничивают отпуск топлива. В таких случаях бензин и дизтопливо отпускают только в бак автомобиля — заправлять канистры нельзя.
Еще 28 АЗС пока не продают топливо. Девять заправочных станций временно закрыты из-за ремонта или ребрендинга.
Как писали Юга.ру, на АЗС Таганрога закончились запасы топлива: бензин продают по цене до 130 рублей за литр.
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