Почему люди идут на звук? В Краснодаре пройдет лекция об электронной музыке

В Краснодаре диджей расскажет, как музыка становилась ответом на кризисы (16+)

Кофейня Yankiss анонсировала на 29 августа лекцию «Почему люди идут на звук?» DJ Beretta расскажет об истории электронной танцевальной музыки через людей, города и кризисы.

Как рассказали организаторы, участникам не просто расскажут про популярные направления, но также наглядно продемонстрируют их. Можно будет прикоснуться к драм-машине Roland TR-808 и даже создать собственный ритм.

Формирование хауса и техно началось в 1980-х в Чикаго и Детройте. Из подручных средств и любви к музыке родились два главных направления электронной танцевальной музыки. Глобальная культура хип-хопа выросла из вечеринок в бедных кварталах Нью-Йорка.

История джангла и драм-н-бейса — трансформации британской рейв-культуры начала 90-х. Один жанр эволюционировал и разделился, породив два родственных, но разных направления.

Организаторы уточнили, что разбираться в жанрах и технологиях перед лекцией не нужно. Это будет мероприятие для всех, кто любит музыку.