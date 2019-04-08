Фанаты «Краснодара» записали видео в поддержку Павла Мамаева
Фанаты «Краснодара» перед домашним матчем 6 апреля записали видео в поддержку арестованного полузащитника Павла Мамаева
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Болельщики собрались в амфитеатре парка «Краснодар» перед домашним матчем с «Крыльями Советов», в котором черно-зеленые одержали волевую победу. Акцию анонсировал паблик #FootBulls накануне мероприятия.
«Мы не оправдываем поступок Павла Мамаева, но в жизни каждого человека бывают случаи, когда он смотрит не туда, думает не о том и поступает не так. Иногда приходится нести ответственность за это. У каждого человека есть шанс все переосмыслить, сделать правильные выводы и начать все с чистого листа. Тебя лишили главного: свободы, семьи, любимой работы. Мы верим, что черная полоса в твоей жизни пройдет», — говорят болельщики «быков» в своем видео.
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Как сообщали Юга.ру, полузащитник черно-зеленых Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года подрались с чиновником Минпромторга и его коллегой, а позже — с водителем ведущей Первого канала.
11 октября их арестовали по делу о побоях и хулиганстве. 25 марта дело направили в суд, который продлил им арест еще на полгода — до 25 сентября.
В Москве 13 апреля пройдет митинг в поддержку братьев Кокориных. В нем примут участие болельщики «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива.
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