Мамаев вылетел из топ-10 самых дорогих футболистов «Краснодара»

Полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев, находящийся под арестом, вылетел из топ-10 самых дорогих футболистов клуба

С момента заключения Мамаева под стражу в октябре его трансферная стоимость уменьшилась на 2,5 млн евро и, по оценкам авторитетного немецкого портала Transfermarkt, составляет 4 млн евро. Таким образом, хавбек оказался за пределами первой десятки в списке самых дорогостоящих игроков «Краснодара». Сейчас он делит 11-12-е места с форвардом Иваном Игнатьевым.

Текущая стоимость — повторение худшего показателя 30-летнего игрока с момента его перехода в клуб. В 4 млн евро рыночная стоимость Мамаева в последний раз оценивалась в феврале 2015 года. Своей максимальной трансферной стоимости он достигал в июне 2016 года, когда оценивался в 12 млн евро, пишет «РБК Краснодар». В топ-10 самых дорогих игроков «Краснодара» вошли Виктор Классон (14 млн евро), Юрий Газинский (9 млн евро), Вандерсон (9 млн евро), Кристиан Рамирес (6,5 млн евро), Урош Спаич (6,5 млн евро), Шарль Каборе (5,5 млн евро), Станислав Крицюк и Маурисио Перейра (по 5 млн евро). Десятку замыкают игроки, пополнившие стан «быков» в зимнее межсезонье, — Кристофер Олссон и Дмитрий Скопинцев (по 4,5 млн евро).