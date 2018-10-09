Появилось видео, на котором Кокорин и Мамаев избивают водителя ведущей Первого канала

Краснодарский край, Вся Россия

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В сети 9 октября появилось видео избиения мужчины полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и форвардом «Зенита» Александром Кокориным

На кадрах видно, как футболисты вместе со своими друзьями вступают в конфликт с мужчиной, который предположительно является водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. После ссоры компания начинает избивать мужчину.

Как сообщали Юга.ру, футболистов заподозрили в избиении водителя ведущей Первого канала. До этого появилась информация, что утром 8 октября Кокорин и Мамаев подрались в одном из кафе Москвы. Инцидент попал на видео.

По заявлению Минпромторга в драке с футболистами пострадали два сотрудника ведомства — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту этого инцидента возбудили уголовное дело по статье о побоях.

ФК «Краснодар», в котором играет Павел Мамаев, 9 октября заявил о намерении разорвать контракт с футболистом.

Драки Павел Мамаев ФК «Зенит» ФК «Краснодар»
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