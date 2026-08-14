Южные аграрии не могут продать зерно. Депутат Госдумы предложил правительству выкупить 20 млн тонн

13 августа депутат Госдумы от Ростовской области Евгений Бессонов предложил правительству провести госзакупку зерна, чтобы поддержать аграриев Юга. По его словам, сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами со сбытом урожая.

Бессонов обратился с соответствующим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Депутат считает, что государству стоит выкупить около 20 млн тонн зерна по цене не ниже 20 тыс. рублей за тонну. Общий объем такой закупки может составить примерно 400 млрд рублей. К участию в программе он предлагает привлечь банки с государственным участием.

По словам депутата, только в Ростовской области аграрии сейчас не могут реализовать около 13 млн тонн зерна из-за фактически отсутствующего спроса.

10 июля агентство Reuters со ссылкой на три источника в отрасли сообщило, что Россия остановила движение судов по Азово-Донскому каналу и Керченскому проливу после атак беспилотников. В результате часть экспортных грузопотоков оказалась фактически заблокирована.