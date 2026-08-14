Южные аграрии не могут продать зерно. Депутат Госдумы предложил правительству выкупить 20 млн тонн
Депутат Госдумы предложил зерновую интервенцию, чтобы спасти южных аграриев
13 августа депутат Госдумы от Ростовской области Евгений Бессонов предложил правительству провести госзакупку зерна, чтобы поддержать аграриев Юга. По его словам, сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами со сбытом урожая.
Бессонов обратился с соответствующим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Депутат считает, что государству стоит выкупить около 20 млн тонн зерна по цене не ниже 20 тыс. рублей за тонну. Общий объем такой закупки может составить примерно 400 млрд рублей. К участию в программе он предлагает привлечь банки с государственным участием.
По словам депутата, только в Ростовской области аграрии сейчас не могут реализовать около 13 млн тонн зерна из-за фактически отсутствующего спроса.
10 июля агентство Reuters со ссылкой на три источника в отрасли сообщило, что Россия остановила движение судов по Азово-Донскому каналу и Керченскому проливу после атак беспилотников. В результате часть экспортных грузопотоков оказалась фактически заблокирована.
На этом фоне цены на зерно начали заметно снижаться. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщал, что стоимость пшеницы местами падает на 100–200 рублей в день. В отдельных районах цена уже опустилась примерно до 6 тыс. рублей за тонну, тогда как в прошлом сезоне она доходила до 15 тыс. рублей.
Он предупредил, что это может серьезно ударить по сельхозпроизводителям. Если проблемы с реализацией урожая затянутся, у хозяйств может не хватить средств для подготовки к следующей посевной.
По данным Злочевского, сильнее всего нынешние проблемы затронули Ростовскую область, однако последствия уже ощущают аграрии в Поволжье, Центральной России и на Урале.
Для Евгения Бессонова предложение о государственной закупке зерна не новое. 22 июля депутат уже выступал с аналогичной инициативой и предлагал приобрести у производителей те же 20 млн тонн, но тогда называл цену 25 тыс. рублей за тонну.
Как писали Юга.ру, в апреле депутат Госдумы Сергей Миронов предложил предприятиям сбивать беспилотники своими силами.